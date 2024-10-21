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推進「習石會」？ 王毅與日本國家安保局長通話

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共中央外辦主任王毅(右)21日應約與中日高階政治對話日方牽頭人秋葉剛男通電話。圖為2018年王毅以外長身份在北京會見時任日本外務事務次官的秋葉剛男。（圖／中新社）
中共中央外辦主任王毅(右)21日應約與中日高階政治對話日方牽頭人秋葉剛男通電話。圖為2018年王毅以外長身份在北京會見時任日本外務事務次官的秋葉剛男。（圖／中新社）

新華社報導，中共中央外辦主任王毅21日應約與中日高階政治對話日方牽頭人、日本國家安保局長秋葉剛男通電話。王毅表示，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，中日關係實現平穩開局。秋葉剛男則說，願與中方開展方向性、戰略性對話，對外釋放更多積極信號。

日本新首相石破茂10月上任後，已在10月10日首度與大陸總理李強在寮國會談，雙方確認推進「戰略互惠關係」。日經中文網指出，日本力爭在11月的APEC、G20等國際會議之際，安排石破茂與大陸國家主席習近平舉行會談，希望透過此次總理會談營造環境。

不過，新華社報導並未提及王毅與秋葉剛男通話內容是否觸及中日領導人會面。但指出，雙方同意將繼續運用好中日高階政治對話機制，維持經常性溝通。

去年11月9日，秋葉剛男訪問北京，與王毅舉行中日高級別政治對話機制磋商。一周後，大陸國家主席習近平於11月16日和時任日本首相岸田文雄在舊金山APEC會議期間會談65分鐘。

據報導，王毅21日告訴秋葉剛男，石破茂政府成立以來，確認將全面推進中日戰略互惠關係，無意同中國脫鉤斷鏈，堅持福島核汙水排海問題雙邊共識，願同中方開展高層交往和各領域對話合作，「中日關係實現平穩開局」。

王毅強調，中方對日政策保持連續性、穩定性，願繼續依照「中日四個政治文件」所建立的原則與方向，推動中日關係健康穩定發展。「希望日方尊重中方核心利益，恪守『一個中國』承諾，同中方相向而行」。

王毅還表示，希望日方堅持中日互為合作夥伴、互不構成威脅的定位，堅持相互支持對方的和平發展，維護鞏固雙邊關係政治基礎，為兩國各領域合作注入新的活力，為區域和平穩定做出中日貢獻。希望日本新內閣展現新氣象，中日關係實現新出發。

據報導，秋葉剛男表示，日本堅持致力於全面推動日中戰略互惠關係，建構建設性、穩定的日中關係。「願同中方一道，著眼於兩國關係發展大局，維護當前雙邊關係發展勢頭，開展方向性、戰略性對話，對外釋放更多積極信號」。

日本 王毅 石破茂

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