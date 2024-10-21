快訊

獨／遭爆料是柯文哲「募款大臣」？邱佩琳澄清純幫忙：用哭窮形容柯絕不是事實

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

板殯電梯鋼索突斷裂「大怒神式下墜」 新北殯葬處回應、揭遺體最新情況

聽新聞
0:00 / 0:00

陸駐瓦城總領館被放置爆裂物 北京促緬甸調查

中央社／ 台北21日電
大陸外交部發言人林劍。（路透）
大陸外交部發言人林劍。（路透）

中國駐緬甸第二大城瓦城總領事館日前被放置爆炸裝置而造成輕微破壞，未傳人員傷亡。中國外交部今天表示對襲擊行為深感震驚、嚴厲譴責，已向緬方提出嚴肅交涉，敦促緬方徹查。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應媒體提問時指出，緬甸當地時間18日傍晚5時許，中國駐瓦城（Mandalay）總領館臨街的辦公樓遭遇爆炸襲擊，未造成人員傷亡，但導致館舍部分損壞。中方對襲擊行為深感震驚，予以嚴厲譴責。

林劍表示，中國外交部和駐緬甸的使領館已第一時間啟動應急機制，迅速展開處置應對。中方已向緬方提出嚴肅交涉，敦促緬方徹查襲擊事件，全力抓捕並依法嚴懲肇事者，全面加大對中方在緬使領館機構、項目和人員的安保力度，杜絕再次發生類似事件。

林劍並提到，中國駐瓦城總領館已發布安全提醒，「請所有在緬的中國公民、企業和機構繼續密切關注當地的安全形勢，強化安保措施，做好安全防範」。

中國是緬甸軍方的主要盟友，緬甸軍方於2021年推翻民選前領導人翁山蘇姬，目前正與國內抵抗勢力進行激烈戰鬥。

美聯社稍早前報導，截至20日暫無任何組織聲稱犯下這起中國領事館爆炸案。

緬甸軍政府在19日發給媒體的聲明中表示，18日下午的爆炸破壞了中國領事館2層樓建築物的屋頂瓦片。安全部隊正進行調查，以逮捕爆炸案背後的「恐怖分子」。

外交部 爆炸 緬甸

延伸閱讀

明清帝王農耕地 北京民眾先農壇迎秋收

上半年數據／北京金融業增加值 同比增5.8%

自動駕駛示範區 北京擬再擴增

恐怖份子幹的？中駐緬領館遭手榴彈攻擊

相關新聞

港媒：習近平視察新型東風-26飛彈

中共總書記習近平十七日在安徽考察期間赴火箭軍某基地視察，港媒披露應是駐紮安徽省池州市青陽縣新河鎮的火箭軍六一基地六一一旅...

陸在秘魯建港將啟用 挑戰美後院

中國大陸在秘魯建造的錢凱（Chancay）深水港將於十一月試營運往返上海航線，竣工後將成為南美通向亞洲的門戶。據報大陸國...

劉兆玄率文化界人士赴北京 國台辦主任宋濤：弘揚中華文化

大陸近期持續推進兩岸文化交流，前行政院長劉兆玄22日以中華文化永續發展基金會董事長身分，率台灣文化界人士赴北京，會見大陸...

陸外交部前新聞發言人洪磊任外交部部長助理

大陸國務院近日發布一批人事異動，其中，大陸外交部前新聞發言人，此前接替秦剛任外交部禮賓司司長的洪磊被任命為外交部部長助理...

共軍平潭實彈射擊 羅文嘉：中共軟硬兩手策略

共軍22日上午在福建平潭牛山島海域進行實彈射擊，海基會秘書長羅文嘉表示，面對中共向來採取「一手軟、一手硬」的統戰策略，我...

陸外交部宣布 中梵主教協議再延長4年

大陸外交部證實中梵主教協議再延長四年。符合此前各方預期。大陸外交部發言人林劍22日在例行記者會上表示，《中梵雙方關於主教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。