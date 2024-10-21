陸駐瓦城總領館被放置爆裂物 北京促緬甸調查

中國駐緬甸第二大城瓦城總領事館日前被放置爆炸裝置而造成輕微破壞，未傳人員傷亡。中國外交部今天表示對襲擊行為深感震驚、嚴厲譴責，已向緬方提出嚴肅交涉，敦促緬方徹查。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應媒體提問時指出，緬甸當地時間18日傍晚5時許，中國駐瓦城（Mandalay）總領館臨街的辦公樓遭遇爆炸襲擊，未造成人員傷亡，但導致館舍部分損壞。中方對襲擊行為深感震驚，予以嚴厲譴責。

林劍表示，中國外交部和駐緬甸的使領館已第一時間啟動應急機制，迅速展開處置應對。中方已向緬方提出嚴肅交涉，敦促緬方徹查襲擊事件，全力抓捕並依法嚴懲肇事者，全面加大對中方在緬使領館機構、項目和人員的安保力度，杜絕再次發生類似事件。

林劍並提到，中國駐瓦城總領館已發布安全提醒，「請所有在緬的中國公民、企業和機構繼續密切關注當地的安全形勢，強化安保措施，做好安全防範」。

中國是緬甸軍方的主要盟友，緬甸軍方於2021年推翻民選前領導人翁山蘇姬，目前正與國內抵抗勢力進行激烈戰鬥。

美聯社稍早前報導，截至20日暫無任何組織聲稱犯下這起中國領事館爆炸案。

緬甸軍政府在19日發給媒體的聲明中表示，18日下午的爆炸破壞了中國領事館2層樓建築物的屋頂瓦片。安全部隊正進行調查，以逮捕爆炸案背後的「恐怖分子」。