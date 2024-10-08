路透：中國解放軍擬在賴清德國慶演說後軍演

台灣總統賴清德即將在10月10日於台灣總統府前發表國慶演說，慶祝中華民國建國113年。路透社週一（10月7日）引述不具名的台灣官員說法稱，台灣官方收集的情報顯示，「不論賴清德在10月10日說了什麼」，中方都有可能在台灣週邊舉行另一場軍演，並命名為「聯合利劍－2024B」。

路透社查閱了一份台灣內部安全備忘錄，內容顯示台灣政府認為，北京有可能把演習歸咎於賴清的的演說內容「挑釁」。備忘錄中還指出，中國「不斷試圖刺探各國的紅線，最大限度地延伸在灰色地帶的行動」。

台灣及中國國防部則暫未對此回應。不過台灣行政院長卓榮泰8日上午接受台灣媒體採訪時表示：「中華民國舉辦雙十國慶，中國哪一次高興？」並重申「希望中國正視中華民國存在的事實」。

一名駐台北的外交人士告訴路透社：「如今中國的確不需要藉口在台灣周圍舉行軍演。他們可以隨時進行」，但報導指出，當前阻止中國對賴清德演說做出軍事回應的，就是美國總統大選將近，北京不希望台海緊張局勢成為國際觀關注的焦點。

台國防部：中國將發射火箭

在台灣即將迎來雙十國慶之際，台灣國防部8日宣布，中國將於10月10日於西昌衛星發射中心發射運載火箭，將往西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區。軍演

今年5月20日，賴清德在就職演說中曾向中國當局喊話：「希望中國正視中華民國存在的事實」，並重申蔡英文任期內提出的「四個堅持」，其中便涉及兩岸互不隸屬框架。

該場演說被國民黨等批評為「新兩國論」。中國國台辦則是批評賴清德「勾結外部勢力」尋求台灣獨立，譴責他違背台灣民意，破壞台海穩定。隨後中國就在台灣周圍啟動名為「聯合利劍－2024A」的「懲罰性」軍演。

中國未回應「祖國說」

值得注意的是，中國至今尚未針對賴清德上週在台北的國慶晚會上稱：「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」的說法進行回應。

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任、陸委會諮詢委員張 五 岳此前向DW表示，「北京重視的一定不是國慶晚會的演說，是雙十國慶的正式演說」，他強調兩者「重要性不完全一樣」，賴清德的「祖國說」若在國慶典禮演說拋出，「那（概念）當然就是很清清楚楚的，但是我相信國慶典禮他基本上不會是這種表述的。」

（路透社等）

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