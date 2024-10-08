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港股反高潮 盤中狂瀉逾2,300點 創近16年最大跌幅

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
儘管A股開盤高漲，但港股走向反高潮，8日開盤以來持續下跌，呈現低開低走。（中新社）
儘管A股開盤高漲，但港股走向反高潮，8日開盤以來持續下跌，呈現低開低走。（中新社）

儘管A股開盤高漲，但港股走向反高潮，8日開盤以來持續下跌，呈現低開低走，恒指跌幅曾擴大至逾2,300點或10.12%，一度失守2.1萬點，創近16年最大跌幅。業內認為已有投資者獲利了結。

香港《明報》報導，恒指曾在2008年10月27日大跌，當日跌幅為15.39%。7日，恆生指數收報2萬3,099.8點，創2022年2月以來新高。

港股較早時報2萬1,511點，截至10時左右跌1,588點，跌幅約7%。主板成交增加至逾港幣2,700億元。A股漲幅隨之收窄，上證指數由開盤升逾10%收窄至升逾4%。

財聯社報導，中泰國際策略分析師顏招駿表示，昨因為港股極高斜率的暴力拉升難以持續太長時間，短期估值修復已非常充分，當市場迎來經濟數據和政策落地的驗證，大盤波動性或急劇增加，不排除有高位獲利回吐壓力，注意交易節奏，適時趁高獲利。

對於港股盤中大幅回落，光大證券國際策略師分析，市場對A股假期後復盤的表現比較關注。如果從過去幾周港股累計漲幅看，現在恒生指數回落幅度相對還比較合理。今天港股的成交量較大，反映A股復盤之下，投資者的博弈活動也趨於活躍。

恆生指數 港股

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