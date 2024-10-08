中國國安部：美行動毀103名華裔科學家職業生涯

中國國安部指控美國炒作「中國間諜威脅」，並指美方的「中國行動計畫」在3年多時間裡有103名華裔科研人員的職業生涯被毀。

中國國家安全部微信公眾號今天發文，指2018年11月美國司法部開啟「中國行動計畫」，要求美國94個地區司法部門每年至少提出一至兩起針對中國的訴訟，因此在華裔專家學者間製造出寒蟬效應。文章並以譚鴻錦為例，說明在美中國籍科研人員所遭受的「無妄之災」。

文章說，據公開統計，「中國行動計畫」實施以來，全美87個科研機構的華裔科學家受到波及，其中246人被定性有問題，103名科研人員的職業生涯被毀。

文章稱，有些人僅因為遺漏申報海外項目，或其他較輕的不當行為，就被美國執法部門提出「間諜罪」等嚴重的刑事指控；而在實際偵辦中，「美執法部門又往往難以搜羅有效證據，只得最終以偷稅漏稅、電匯欺詐、虛假陳述等較輕的罪名草草收場」。

「中國行動計畫」在2022年2月結束，但中國國安部說，這只是形式上結束，仍有相當數量的案件仍在審理中，「對華裔科學家的迫害仍在持續，中美正常學術交流仍深受影響」。