陸控美炮製「中國經濟間諜案」 毀百餘名科研人員職涯

大陸國安部8日發文指控美國司法部2018年11月為配合美政府全面對華遏制政策開啟的「中國行動計劃」，不擇手段炮製「中國間諜案」，導致全美87個科研機構的華裔科學家受到波及，其中246人被定性有問題，103名科研人員的職業生涯被毀。

大陸國安部在題為「從譚鴻錦案看美『中國行動計劃』的惡劣與荒唐」文章中指出，「中國行動計劃」，要求美國94個地區司法部門每年至少提出一至兩起針對中國的訴訟。此後，美國司法部門通過「釣魚執法」等手段抓捕華裔專家學者，不斷炒作「中國間諜威脅」，製造寒蟬效應。其中，譚鴻錦案就是一起典型案例。

文章稱，譚鴻錦是在美中國籍科研人員，在美國加州理工學院獲得材料科學博士學位。2017年6月，譚鴻錦加入美國石油巨頭Phillips 66公司，從事儲能技術研究。出於照顧父母等考慮，譚鴻錦萌生回國發展的想法，於2018年12月12日向公司提出離職申請。

但一周後，一群全副武裝的聯邦調查局人員突然包圍譚鴻錦在美住所並強行搜查，隨後宣布逮捕譚鴻錦。原來在辭職當天，譚鴻錦發現家中還留有一個公司的隨身碟。雖然公司官方對這塊隨身碟的使用從來沒有提出過安全要求，但譚鴻錦還是告知了公司主管，並立刻上交。

但就在譚鴻錦上交隨身碟的次日，公司領導層和律師就向聯邦調查局報案。2018年12月21日，美國司法部網站隨即發布消息，指稱譚鴻錦為其中國的新雇主竊取了Phillips 66公司新一代電池技術，包含數百份商業秘密文件，價值超過10億美元。

大陸國安部指稱，為自證清白，譚鴻錦花費積蓄聘請律師，還將其安排在條件極差的看守所關押11個月之久，嚴重影響了譚鴻錦身心健康，高額的律師費也讓譚承受巨大精神壓力和經濟壓力。美國檢方極力勸說譚簽訂認罪協議，勸其承認其作為背後系中國政府指使，以換取減刑。

文章稱，迫於多重壓力，譚鴻錦最終承認在沒有公司授權的情況下，非法下載並存儲了公司1份涉及商業秘密的文件，但否認背後有中國政府和中國公司的指控。

大陸國安部指出，譚鴻錦因該事件失去了兩年零八個月的人身自由，身體、精神、經濟、名譽均遭受嚴重打擊。而被美國執法部門調查的華裔專家學者中，有相當一部分人僅因遺漏申報海外項目，或其他較輕的不當行為就被提起「間諜罪」等嚴重的刑事指控。

大陸國安部表示，2022年2月，美國司法部迫於外界壓力宣布終止「中國行動計劃」，但仍有相當數量的案件仍在審理中，對華裔科學家的迫害仍在持續，中美正常學術交流仍深受影響。

美國之音2019年11月13日曾報導，譚鴻錦擁有美國綠卡，曾在菲利普斯66石油公司從事下一代電池技術的研發工作。聯邦調查局在譚鴻錦的電腦中發現中國一家開發鋰電池材料生產線的公司聘僱譚鴻晉的協議。美國司法部稱，譚鴻錦竊取了價值超過10億美元的有關生產「下游能源市場產品」的信息。

但這篇報導以譚鴻錦的英文名Hongjin Tan將其音譯為「譚鴻晉」，指其畢業於南京大學物理系，赴美就學和工作十多年，於2018年12月20日被捕。