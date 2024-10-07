大陸網友議論賴總統「祖國說」 影片一貼就被刪

總統賴清德5日發表的「祖國說」引發熱議及外媒關注，在中國網路上也受到討論。有中國微博帳號貼出賴總統相關談話影片，並聲稱中華民國「已於1949年滅亡」，不少人隨之附和，但隨即被刪除，前後存在不到1小時。

賴總統5日出席113年國慶晚會時表示，鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日。因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的「祖國」。

他指出，由於中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這一層關係。但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別是祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

綜合中國網路訊息及美國之音（VOA）中文網報導，賴總統5日晚間提出「祖國論」後不久，中國的一些網路社群便開始陸續轉發台媒的文字報導，當即有中國網友表達「又發高論了」、「上回說俄羅斯還不夠，這回又說祖國了」、「台獨無誤」等語。

其中，擁有110萬粉絲、一向主張武統台灣的新浪微博帳號「武力統一」，便上傳賴總統「祖國論」相關影音畫面，並加註「中華民國是中華人民共和國的前朝，中華民國於1949年滅亡」等語，引發許多立場愛國者附和，不乏「支持武統」、「還等什麼」、「發兵吧」、「台獨就要打」、「徹底滅了」等語。

不過，這段賴總統「祖國論」的影音畫面，首次上傳不到10分鐘就被刪除。此後，帳號管理者多次修改內文，但都被刪除，影音畫面最後未能再上傳，前後存在不到1小時。

進入6日，中國一些網路寫手開始發表文章評論賴總統的「祖國論」，但不外乎一面倒地抱持「台獨分裂」、「歷史悖論」、「歪理」、「祖輩生長的地方就是祖國」、「必須懲戒」等觀點，下方評論也大多數是附和寫手論點及謾罵賴總統的言詞。

中國官方包括國台辦在內的涉台單位，以及外交部等涉外單位，至今尚未對賴總統的「祖國論」作出回應。而相較於中國國內網友以批評謾罵居多數，海外華人對賴總統的「祖國論」的評價截然不同。

海外華人網友中，雖也有立場親中者附和上述「台獨分裂」及「歷史悖論」立場，但更多人認為，賴總統講的是客觀事實，中華民國的歷史本來就比中華人民共和國要久，更何況中華民國依然存在；還有人表示，賴總統近來接連針對中俄領土問題及「誰是祖國」發言，「句句打在中共的要害上」，令人激賞。