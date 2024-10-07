巴基斯坦陸企遭襲2死 陸外交部：支持巴方反恐

巴基斯坦6日晚間發生一起陸企專案車輛遭襲，釀成中方2死1傷、多名巴方人員受傷的恐攻事件。中國大陸外交部7日晚間表示，將繼續支持巴方推動反恐行動，願和巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

對於巴基斯坦的事件，大陸外交部7日晚間發布發言人答記者問，表示當地時間6日晚間11時許，中國企業專案車輛在巴基斯坦喀拉蚩真納國際機場附近遭遇恐怖攻擊，目前事件已造成中巴雙方人員傷亡，其中，中方2人罹難，1人受傷。

大陸外交部發言人說，中方對中國公民遇襲感到十分震驚，對這一恐怖主義行徑予以強烈譴責，對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。

大陸外交部表示，中方要求巴方全力做好救治和善後工作，立即徹查，緝拿凶手並依法嚴懲。同時實際堵塞安防漏洞，採取更有針對性措施，全力保障中巴經濟走廊和在巴中國人員、計畫和機構安全。同時，中國駐巴基斯坦大使館再次緊急提醒在巴中國公民、企業、專案密切關注當地安全情勢，強化安保措施，做好安全防範。

大陸外交部強調，恐怖主義是全人類公敵，恐怖勢力破壞中巴互信合作及中巴經濟走廊建設的企圖不會得逞。中國將繼續支持巴方推動反恐行動，願和巴方攜手努力，堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀。

同日，巴基斯坦總理謝里夫在社交平台發文表示，強烈譴責這起攻擊事件，並向中國領導人及中國人民尤其是罹難者的家屬致以最誠摯的哀悼，願傷者早日康復。他還說，目前已展開緊急調查，以確定凶手身分並將其繩之以法。

目前，俾路支解放軍（BLA）聲稱對這起攻擊負責。該組織聲明，一名自殺式炸彈襲擊者駕駛裝滿炸藥的車輛，撞向離開機場的「中國工程師和投資者」車隊。