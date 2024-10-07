王毅：維護好與北韓關係 是中國堅定不移方針

10月6日是中國與北韓建交75週年。北韓中央通信社今天報導，中國外長王毅與北韓外長崔善姬6日為此互致賀電。王毅在電文中說，維護好、鞏固好、發展好兩國關係是中國黨和政府「堅定不移的方針」。

中國與北韓關係不久前接連出現涉及摩擦的傳言，使兩國高層6日互致賀電一事受到外界注意。根據上述報導，崔善姬也在電文中說，繼續鞏固和發展彼此友誼是「兩國外交部門的重要任務」。

報導指出，崔善姬在電文中提到，北韓與中國建交75年來，兩國在政治、經濟、文化等各領域相互支援，密切合作。在當前複雜多變的國際形勢下，「繼續鞏固和發展朝中（北韓與中國）友誼，共同有力推進社會主義事業，是兩國外交部門的重要任務」。

根據報導，王毅表示，近年來，在中共總書記習近平及朝鮮勞動黨總書記金正恩掌舵領航下，中國與北韓傳統友好合作關係「步入新的歷史時期，並保持穩步發展態勢」。「維護好、鞏固好、發展好中朝（中國與北韓）關係，是中國黨和政府堅定不移的方針」。

在兩國外長互致賀電前，習近平、金正恩6日也針對中國與北韓建交75週年互致賀電。習近平在電文中說，中國願與北韓一道加強戰略溝通協調，深化友好交流合作，續寫傳統友誼新篇章；金正恩則在電文中說，北韓將為鞏固和發展兩國友好合作關係，繼續做出努力。

9月9日北韓76週年國慶當天，習近平曾向金正恩致電祝賀，但金正恩直到15日才回電，且到22日才由北韓中央通信社發布。而在20日，南韓中央日報已先報導，金正恩稱中國為「宿敵」。但中國官方至今始終否認兩國關係生變，並指這是「渲染炒作」、「別有用心」。