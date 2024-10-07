反腐無假期 陸長假最後一天公告4省級官員落馬被查

7日是大陸今年「十一」七天長假的最後一天，中共中央紀委國家監委網站7日傍晚接連公告四名省級官員落馬被查的消息，分別為：貴州省紀委原副書記、省監委原副主任張平；內蒙古自治區人大常委會原黨組副書記、副主任杜梓；新疆維吾爾自治區政協原黨組成員、副主席竇萬貴；江西省政協原黨組書記、主席唐一軍。

張平被指構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予張平開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

杜梓被指構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予杜梓開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

竇萬貴被指構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予竇萬貴開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其新疆維吾爾自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

唐一軍被指構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，經中共中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予唐一軍開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。