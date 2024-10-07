陸委會回應媒體兩岸關係民調：緊張根源是中共打壓

陸委會今天針對媒體發表民調，指國人對總統賴清德處理兩岸關係評價分歧表示，兩岸關係緊張的根源是中共打壓與霸權擴張，並強調台灣主流民意肯定總統對兩岸關係的政策主張。

陸委會表示，兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，危害台海及區域和平穩定。

陸委會強調，台灣主流民意肯定賴總統對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心。

據陸委會近期民調顯示，7成5以上（75.1%）支持總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀；有85.2%的民眾支持總統主張台灣未來要由台灣2300萬人決定；而有85.7%的民眾正視中華民國存在事實，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵。

陸委會表示，政府尊重國內各界對兩岸相關議題之討論與多元看法，將持續關注台灣民意趨向，作為政策參考。

陸委會並呼籲，北京當局應調整僵化意識形態及對台負面行徑，和台灣民選合法政府進行溝通對話，透過相互善意堆疊促進雙方互動良性循環，進而產生兩岸間正向交流的動力，逐步建構兩岸和平穩定的堅實基礎。

聯合報今天刊登關於兩岸關係的民意調查，針對兩岸社會、經貿、政治、外交等面向調查民眾對兩岸間互動的看法。其中提到，國人對總統賴清德處理兩岸關係的評價分歧。