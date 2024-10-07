與北韓關係降溫？王毅：堅定不移維護好兩國關係

10月6日是中國大陸與北韓建交75周年紀念日，兩國外長當天互致賀電。大陸外長王毅表示，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中共和中國政府堅定不移的方針，中國願同北韓一道推動兩國關係取得更大發展。但有學者稱，北韓戰略重心轉向俄羅斯，或削弱與中國傳統合作關係。

據新華社報導，王毅在賀電中表示，中朝兩國山水相連，友好交往源遠流長。建交75年來，中朝關係持續深化發展，各領域交流合作成果豐碩。近年來，在中共總書記習近平和北韓勞動黨總書記金正恩掌舵領航下，中朝傳統友好合作關係步入新的歷史時期並保持穩步發展態勢。

王毅強調，維護好、鞏固好、發展好中朝關係是中共和中國政府堅定不移的方針。他表示，中國願同朝鮮一道推動兩國關係取得更大發展。

北韓官媒朝中社引述朝鮮外長崔善姬在賀電中表示，朝中建交75年來，兩國在政治、經濟、文化等各領域相互支持，密切合作。在當前複雜多變的國際形勢下，繼續鞏固和發展朝中友誼，共同有力推進社會主義事業，是兩國外交部門的重要任務。

中朝領導人周日也互致賀電，承諾繼續發展兩國合作關係。

中國大陸是冷戰後北韓最主要的援助國，目前也仍是北韓最大的貿易伙伴，但兩國關係近來出現降溫跡象。今年元旦，習近平與金正恩共同宣布將2024年確定為「中朝友好年」。

但到目前為止，除中共政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際4月訪問北韓外，兩國高層訪問並不多。這與2009年首個「中朝友好年」形成鮮明對比。中國雖對北韓當年4月退出朝核六方會談感到惱火，但兩國總理當年實現互訪，副部級以上互訪團組數量達68個之多。

習近平在今年9月9日北韓76周年國慶向金正恩致賀電，但金正恩15日才回電，而回電的消息直到22日才由朝中社發佈，且是在南韓《中央日報》20日報導金正恩稱中國為「宿敵」後才公開。

針對外界認為中朝關係遇冷，中國大陸外交部發言人今年8月在例行記者會上稱，渲染炒作所謂中朝關係出現問題、中俄正在對朝關係上開展競爭等不實論調，「這完全是別有用心」。發言人重申，中國重視和發展中朝傳統友好合作關係的一貫立場沒有改變。