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賴總統處理兩岸評價分歧 陸委會：關係緊張因中共打壓

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
本報7日刊登「兩岸關係年度大調查」民調顯示，國人對賴清德總統處理兩岸關係評價分歧，陸委會7日回應，台灣主流民意肯定賴總統兩岸政策主張，並指兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張。（圖／本報系資料照片）
本報7日刊登「兩岸關係年度大調查」民調顯示，國人對賴清德總統處理兩岸關係評價分歧，陸委會7日回應，台灣主流民意肯定賴總統兩岸政策主張，並指兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張。（圖／本報系資料照片）

本報7日刊登「兩岸關係年度大調查」民調顯示，有逾五成國人認為兩岸外交、軍事和官方互動關係偏向敵對或緊張狀態；且國人對賴清德總統處理兩岸關係評價分歧。陸委會7日對此回應稱，台灣主流民意肯定賴總統兩岸政策主張，並指兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張。

本報「兩岸關係年度大調查」顯示，國人對賴總統處理兩岸關係的評價分歧，四成四滿意，四成三不滿意；針對賴總統多次提到中華民國與中華人民共和國互不隸屬，絕不接受九二共識，調查發現，五成四民眾認為此論述對兩岸關係影響「弊多於利」。

陸委會7日刊發新聞參考資料，就民調顯示國人對賴總統處理兩岸關係評價分歧表示，兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，危害台海及區域和平穩定。

陸委會表示，呼籲北京當局應調整僵化意識形態及對台負面行徑，和台灣民選合法政府進行溝通對話，透過相互善意堆疊促進雙方互動良性循環，進而產生兩岸間正向交流的動力，逐步建構兩岸和平穩定的堅實基礎。

陸委會並指，根據該會近期民調顯示，七成五以上支持總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。超過八成五民眾支持總統主張台灣未來要由台灣2,300萬人決定；正視中華民國存在事實，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵。

陸委會強調，台灣主流民意肯定總統對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心。政府尊重國內各界對兩岸相關議題之討論與多元看法，將持續關注台灣民意趨向，作為政策參考。

民調 陸委會

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