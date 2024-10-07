中國擴大出境限制 更多教師國企員工需交出護照

英國金融時報報導，中國為了加強對社會的控制而擴大出境限制，由以往主要要求中高階人員交出護照，去年起擴大至學校、大學、地方政府及國企的普通員工都要交出護照。有地方教育局提醒教師，出國後不可與「外國敵對勢力」接觸。

金融時報7日報導，2003年開始，中國設立嚴格限制中高階官員出國的制度，並允許地方政府就國企員工出國訂立規則。自2010年代中期起，一些地方對教師實施「因私出國」管理制度。2023年中國放寬疫後旅遊限制，更多地方教育局實施限制教師出國的措施，並在今年夏天加大力度。

金融時報訪問了10多名中國公營機構員工，並查閱了10多個城市的教育局通告，顯示出境限制由2023年起大幅擴大至學校、大學、地方政府及國企的普通員工。

一名四川省小學教師表示，所有教師及公營機構員工都要交出護照。「如果我們想出（境），要向教育當局申請，但我不認為會獲批」。在湖北省宜昌市及安徽省的教師也表示被要求交出護照。

溫州市甌海區教育局今年3月在官網發布新的教師出國限制通告，要求所有公營的學前教育機構、小學及中學教師交出護照，他們的名字會登記在公安局邊境管制單位內。教師若想出國，必須向學校申請，每年單次出行一般限制在20天以內。

通告提到，一旦教師拒絕交出護照或未獲批准而出國，會視情況的嚴重程度，受到「批判教育」或移交其他相關機構處置。

該通告又指，教育工作者出國時不能與法輪功或其他「外國敵對勢力」接觸、要嚴重遵守反間諜規則、不能改變旅遊路線等。

廣東、江蘇、河南省一些教育工作者在今年夏天開學前，曾在社交媒體投訴被迫交出旅遊證件。

報導表示，限制出國的做法也影響國企員工。一名南京銀行的基層銷售員表示，她2023年入職時也被要求放出護照，今年3月離職後，她要等6個月才能取回護照。

另一名湖南省地方政府投資基金中層人員表示，雖然他獲得9個不同部門批准出國渡假，但仍未能取回護照，而沒有人解釋原因。

報導提到，中國外交部對此表示不了解相關情況，指已將問題轉至相關部門。四川、安徽及溫州等教育局則沒有回覆該報的置評請求。