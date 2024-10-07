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香港今年首9個月被拒入境人數 已多於去年全年
港媒報導，今年前九個月被拒絕入境香港的人數，已經超過去年全年，達到2萬3,503人。這顯示在「港版國安法」實施後，更多人被拒絕入境香港。
據香港明報報導，香港入境處處長郭俊峰10月6日表示，香港今年前九個月共2萬3,503人被拒絕入境，佔所有入境訪客0.07%，與以往相若，當中85%因赴港原因可疑被拒入境。
報導稱，香港今年首九個月被拒入境人數已超出去年全年的2萬3,171人，但兩者佔同期入境訪客比例一樣，而新冠疫情前的2019年則有逾5萬7,000人被拒入境，比例為約0.1%。
另據網媒《香港01》報導，郭俊峰周日還表示，十一黃金周至今，大陸訪港旅客累計達98萬人次入境香港，較去年上升35%，其中10月1日超過22萬人次入境，較去年多約三成。
他估計，耶誕節將迎來另一輪入境高峰，預計今年總出入境人數可達到3億人次，恢復至疫情前水準。
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