港男發文討論殺死前特首 遭判囚16個月
香港一名64歲男子在「反送中」運動餘波時在網上發文討論如何殺死時任香港行政長官林鄭月娥，早前遭區域法院裁定「煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪」罪成，區院今天判他入獄16個月。
綜合本地媒體的報導，被告潘德恕於2020年2月在社交平台發文，討論如何殺死林鄭月娥。「反送中」於2019年初爆發，整場運動延伸至2020年初。
在上週的審訊中，被告的代表律師在庭上抗辯時表示，被告在網上提出的想法根本不可能實現，是「天馬行空」，但法官不接受，認為被告知道2019及2020年社會正發生示威和暴亂事件，卻刻意淡化發文意圖，低估了發文所產生的效應。
法官並提到，被告在社交平台有700多名朋友，從留言可見，發文所衍生的討論延續了傷害特首的想法。
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