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石破茂訪台強調日固有領土 民團正告：釣魚台是我們的

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本新首相石破茂上任，民間團體釣魚台教育協會表達深沉擔憂，認為日本霸佔釣魚台、欺凌漁民狀況有可能變本加厲。（圖／釣魚台教育協會提供）
日本新首相石破茂上任，民間團體釣魚台教育協會表達深沉擔憂，認為日本霸佔釣魚台、欺凌漁民狀況有可能變本加厲。（圖／釣魚台教育協會提供）

石破茂當選日本102任首相並已於近日發表首場施政演說。對於石破茂上任，民間團體釣魚台教育協會表達深沉擔憂，因為石破茂曾在2022年訪台時「侵門踏戶」直言釣魚台是日本固有領土，當時我政府不為所動。值此石破茂晉升日本首相之際，釣魚台協會擔憂日本霸佔釣魚台、欺凌漁民狀況有可能變本加厲。

釣魚台協會表示，時任議員的石破茂在2022年7月30日曾帶領日本跨黨派國會議員組成「訪台團」訪台，並在記者會上，當著我外交部官員的面，表示釣魚台是日本的固有領土，「而外交部官員當下竟然默不作聲、完全沒有反應！」

釣魚台協會續指，時任總統蔡英文隔日與日本駐台代表同台，致辭時不僅沒有駁斥前一天日本國會議員侵犯我釣魚台主權的言論，甚至還特別「感謝」這個訪台團，並稱，「台日關係近幾年來的發展，進入史上最友好的新紀元。」

釣魚台協會強調，民進黨政府軟弱無力的釣魚台主權立場，加上石破茂等日本議員到台灣來做客，竟然如此無禮妄言、無視我國對釣魚台的主權，如此劣境下，久而久之，我釣魚台主權、我漁民漁權極可能終將不保！因此呼籲民進黨政府公開宣告釣魚台自古至今屬於我國的領土，日本絕無釣魚台主權。

中日長期因釣魚台問題多有爭端，日本堅稱釣魚台（日稱尖閣諸島）是固有領土，大陸官方也堅稱釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。台灣自1970年保釣運動以來至今，馬英九政府稱我擁有釣魚台主權，但民進黨政府上台後在釣魚台主權宣告上貌似噤聲。

日媒NHK曾報導，為守釣魚台海域，日本海上保安廳考慮建造可搭載多艘橡皮艇的大型巡邏船，研議中的大型巡邏船全長200公尺、總噸數3萬噸，目標是2029年度大型巡邏船能實際運用。意味該海域依然是必爭之地。

石破茂 釣魚台

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