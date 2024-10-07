港府前9個月拒絕2.3萬人入境 原因：目的可疑

香港一向標以自由進出著稱，但據報導，今年頭9個月，港方仍拒絕了逾2.3萬人入境，當中85%被拒入境的原因是「來港目的有可疑」。不過，相對於2019年，被拒入境人數下跌了約一半。

根據明報今天的報導，入境事務處處長郭俊峯昨天公開表示，今年首9個月拒絕了2萬3503人入境，占所有入境訪客0.07%，當中85%被拒入境的原因是「來港目的有可疑」。

他強調，入境處有責任守好中國「南大門」，維護香港治安。

報導表示，翻查資料，今年首9個月被拒入境人數已超出去年全年的2萬3171，但兩者占同期入境訪客比例一樣，而2019年則有超過5.7萬人被拒入境，占訪客比例0.1%。

據報導，今年曾有海外社運人士或人權組織成員先後被拒入境香港，包括德國人權組織成員DavidMissal、反修例運動期間曾來港參與集會的日本社運人士平野雨龍。

此外，美聯社一名曾拍攝壹傳媒創辦人黎智英在囚照片的法籍駐港攝影記者，早前申請工作簽證被拒，上月中在香港國際機場再被拒入境香港。