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港澳辦：更多惠港惠澳措施還將繼續推出

中央社／ 香港7日電

中國國務院港澳事務辦公室近日發文聲稱，「更多惠港惠澳政策措施還將繼續推出」，但沒有透露具體措施內容；文章又表示，北京方面最近推出的系列金融措施，顯著提振了市場信心。

港澳辦昨天在微信發表署名「港澳平」的文章指出，一段時間以來，受外部環境變化等因素影響，中國經濟發展遇到不少壓力和挑戰，國際上一些人又翻出「陳詞濫調」或以「新瓶裝舊酒」，炒作各種所謂「中國崩潰論」等。

但中國經濟持續回升，2024年上半年GDP成長達到5%，增速居世界主要經濟體前列。

文章提及，北京中央於9月底推出系列金融和財政政策「組合拳」，「迅速產生強大積極效應，顯著提振市場信心」。

而今年以來，北京中央根據港澳的需要，接連推出促進金融市場互聯互通、跨境資金便利化、深化金融合作的6項政策舉措和6項便民利企出入境管理政策，接下來，「更多惠港惠澳政策措施還將繼續推出」。

文章強調，中共20屆三中全會通過的進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定指出，要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持港澳打造國際高端人才集聚高地，健全港澳在中國對外開放中更好發揮作用機制。

文章表示，這為港澳在參與和助力進一步全面深化改革、推進中國式現代化過程中實現自身更大發展指明了方向和路徑。

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