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陸企車隊巴基斯坦再遇恐攻 2中方人員罹難、多人受傷

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
巴基斯坦安全人員正在檢查卡拉蚩真納國際機場附近，於6日深夜發生的一起恐攻行動。（美聯社）
巴基斯坦安全人員正在檢查卡拉蚩真納國際機場附近，於6日深夜發生的一起恐攻行動。（美聯社）

據中國大陸駐巴基斯坦大使館微信公眾號消息，當地時間6日晚間11時許，中資企業卡西姆港發電有限公司車隊，在巴基斯坦卡拉蚩真納國際機場附近遭遇恐怖攻擊。目前已造成2名中方人員罹難、1名中方人員受傷和巴方多名人員傷亡。

美聯社報導，巴基斯坦分離主義組織BLA聲稱對此負責，稱其「針對一支由中國工程師和投資者組成的高級車隊」。 

大陸駐巴使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對傷者和親屬致以誠摯慰問，正會同巴方全力做好事件善後處置工作。

中國大陸駐巴使領館指出，已在第一時間啟動緊急工作，要求巴方全力救治傷員，對襲擊事件進行徹查、嚴懲兇手，同時務必採取切實有效措施，全力確保在巴中國大陸公民、機構和項目安全。

中國駐巴使領館並提醒在巴基斯坦的中國公民、企業務必提高警惕，密切注意當地安全情勢，強化安保措施，全力做好安全防範。

大陸官方雖與巴勒斯坦交好，巴基斯坦甚至長期被大陸網友暱稱為「巴鐵」，但近年由於大陸推動「一帶一路」等政策，導致巴基斯坦負債累累，引發不少巴勒斯坦民眾不滿，迄今已發生過多起針對中資企業和中國人的恐攻。

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