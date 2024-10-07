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隨大陸撤離黎巴嫩 台胞謝祖勵：「祖國就是中國」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
台灣民眾謝祖勵日前隨大陸自黎巴嫩撤離後說，他一直都知道，「祖國就是中國」。（圖／截圖自深圳廣播電影電視集團微博影片）
台灣民眾謝祖勵日前隨大陸自黎巴嫩撤離後說，他一直都知道，「祖國就是中國」。（圖／截圖自深圳廣播電影電視集團微博影片）

賴清德總統日前在國慶晚會上提醒國人切勿用「祖國」兩字稱呼對岸。不過一名日前隨中國大陸一起撤離黎巴嫩的台灣民眾謝祖勵事後在接受大陸央視專訪時說，「祖國就是中國，（他）不是撤離時才這麼想 」。

央視新聞2日曾報導，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬2日晨乘包機安全抵達北京首都國際機場。截至本月2日，已有兩批次共計215位中國公民安全撤離，其中包括3位香港居民和1位台灣同胞。

這名隨大陸撤離黎巴嫩的台灣民眾謝祖勵近日接受大陸媒體訪問時哽咽說，早在這一次撤離之前，他就深知，「我的祖國是中國」。

賴清德總統5日在國慶晚會上表示，中華人民共和國在10月1日剛過完75歲生日。再過幾天，中華民國就要過113歲生日，因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。

賴總統還說，不過中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

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