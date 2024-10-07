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A股瘋漲 陸駐美大使謝鋒：外國資本現正跑步進場

聯合報／ 大陸中心／即時報導
陸股近期瘋漲，連大陸駐美國大使謝鋒在中共建政75周年招待會受訪時都在大談股市。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）
陸股近期瘋漲，連大陸駐美國大使謝鋒在中共建政75周年招待會受訪時都在大談股市。（圖／取自大陸駐美國大使館官網）

陸股近期瘋漲，連中國駐美國大使謝鋒都開始大談股市。據香港星島日報報導，9月30日晚，中國駐美國大使館舉行中共建政75周年招待會，謝鋒在接受媒體採訪時罕見地開腔談股市說：「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場。」 

謝鋒表示，從9月下旬開始，中國政府陸續出台一系列的振興經濟的舉措，效果非常好。「中國的股市都漲瘋了，中國的股民現在是在排隊開戶，外國資本現在是跑步進場，所以我們中國人民現在對中國的發展前途充滿了希望。」 

謝鋒還說，中國有句話叫「說是非者自己就是是非人」。這一段時間來，那些講中國崩潰論的，自己在不斷地崩潰，講中國經濟見頂論的現在正在見頂；另外還說中國是威脅。實際上他們自己散布這些謠言，才是對世界和平、穩定的最大威脅。

北京當局現在做多股市的態度堅決。繼9月24日宣布降準、降息等一系列刺激經濟的金融利多政策後，大陸昨日又預告，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔將明天陸股恢復交易後，於上午10時率4名副主任就「系統落實『一攬子增量』政策」召開記者會

對於鄭柵潔這場記者會外界高度關注，預期大陸將繼續對財政政策「放大招」。9月26日召開的中共政治局會議，提出「要加大財政貨幣政策逆周期調節力度，保證必要的財政支出」，同時強調要「努力完成全年經濟社會發展目標任務」。

美國 記者會

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