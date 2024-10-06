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越南漁民控於南海遭毆打、船長昏迷 陸方卻發影片反指遭越方攻擊

中央社／ 台北6日電
越南船上有數人手持長竹竿阻止中國執法人員登船。（影片截圖）
越南船上有數人手持長竹竿阻止中國執法人員登船。（影片截圖）

中國與越南政治關係雖緊密，但兩國在南海仍然糾紛頻傳。越南漁民日前指控，在南海捕魚時遭中國執法力量持鐵棍痛毆，船員更向中方人員下跪求情；但中國也公布影片，指越南漁民揮刀阻止中方執法人員登船，導致2名執法人員受傷。

越南快訊（VnExpress）報導，越南中部廣義省10名漁民9月29日在南海西沙群島海域捕魚時，被中國船隻包夾，並遭執法人員持鐵棍攻擊，船上的漁獲及設備都被搶走，價值約2萬美元（約新台幣64.5萬元）。船長阮清邊表示，他當船長超過10年，和中國船隻多次碰撞，但這次他們特別暴力，用鐵棍朝人亂打。

報導指出，涉及對越南漁船及漁民圍堵及施暴的，是中國「三沙執法101」、「三沙執法301」2艘公務船上的人員。這些人先用鉤子勾住漁船，再出動約40人攀爬登上越南漁船，拿著鐵棍就朝一名船員亂打，導致手腳被打到骨折。隨後，船長阮清邊更被打昏，其他船員見狀只好下跪求情。

最後，漁船上除定位儀外的物品均被沒收，船上所有傷者也未獲得中方救治，直到遇上越南海警船才獲得救治和包紮，並返回岸上，共有4名船員受傷，其中阮清邊及被打到骨折的船員需住院治療及動手術。

然而，名為中國智庫、但普遍被外界視為外宣平台的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI），5日透過其X平台帳號公布一段全長約1分40秒、由中國執法船「三沙執法101」工作人員拍攝的影像顯示，執法船在西沙濱湄灘發現上述越南漁船，遂派出2艘小艇登船檢查。

畫面顯示，中方小艇從左右包圍漁船，但漁船拒絕中方人員登船，且急右轉駛向執法船，船上漁民同時用長竹竿揮向小艇，中方人員則揮長竹竿抵擋，雙方展開追逐，船員還以砍刀試圖斬斷中方的登船工具。

SCSPI在說明中聲稱，這些越南漁民「顯然受過訓練」如何攻擊，漁船上配有多種刀具，不像普通漁船。

中共外圍官媒環球時報英文版5日也以「知情人士」為名報導，上述越南漁船在中國海警執法船鳴笛警告，要求越南船隻停船受檢遭拒。在檢查過程中，2名中方執法人員的頭盔被一根長竹竿打裂，1人手部被割傷，共計2人受傷，但越南漁船的「非法漁獲」遭到沒收，並船隻驅逐至中國12海里領海以外海域。

報導說，此事起因於部分越南漁民「非法捕魚、抗拒執法」，但中方一直與越方「保持溝通、交換意見」，雙方「有能力妥善處理」此事。

南海 漁民 越南

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