大陸經濟還有救？提出「香港玩完了」的羅奇這樣看

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聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇近日接受美國之音專訪時點出大陸經濟面臨包含勞動適齡人口減少、生產力成長乏力、內需不足等三大長期結構性問題。（路透）
摩根士丹利亞洲區前主席羅奇近日接受美國之音專訪時點出大陸經濟面臨包含勞動適齡人口減少、生產力成長乏力、內需不足等三大長期結構性問題。（路透）

曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach），近年來對中國經濟的預測也轉趨悲觀。他近日接受美國之音專訪時點出，中國經濟正面臨勞動適齡人口減少、生產力成長乏力、內需不足等三大長期結構性問題。

儘管認為中國經濟正面臨周期性與結構性的雙重問題，但羅奇也強調，中國未來並不會出現經濟內爆或崩潰。他相信中國如果能充分發揮經濟增長的潛力，並且改善與美國的關係，未來仍可能實現長時期的可持續增長。

羅奇曾準確預測1997年亞洲金融風暴和2008年全球金融海嘯，是華爾街最具影響力的經濟學家之一。他也曾預言中國可望在2030年左右超越美國、成為全球最大經濟體。

但今年稍早，羅奇在英國《金融時報》撰文稱「香港已經玩完了」，這導致他與中國大陸的友好關係受到影響。羅奇曾連續24年赴北京參加中共前總理朱鎔基成立的「中國發展高層論壇」，但今年他首度未獲發言機會。

對此，羅奇強調，讓不同觀點人士噤聲是行不通的，狹隘的政治思維和控制權力的意識形態對誰都無益。

在專訪中，羅奇將中國當前經濟挑戰分為短期或周期性問題和長期結構性問題。短期問題主要是房地產危機，他認為北京當局的計畫還不足以解除警報，但危機將得以在未來幾年內解決。相較之下，經濟長期問題更為嚴重。

羅奇點出當前中國經濟的三個癥結點。首先是人口問題，即勞動適齡人口的減少。第二個問題是生產力成長乏力。當經濟體的適齡勞動人口減少時，就需要更高的生產力來拉動經濟，但在中共總書記習近平指示下，經濟發展的重點回歸低生產力的國營企業，讓最具生產力活力的民營企業受到很大壓力。第三個問題則是內部私人消費不足。

羅奇並以「日本失落的30年」作為借鑒，為大陸的經濟挑戰提出三點解決方案。第一，避免資產泡沫，包括股市泡沫、科技網路泡沫、房地產泡沫；第二，避免經濟活動的債務強度，因為受制於償還超額債務的負擔，都無法為國內需求提供支持；第三，也是最重要的一點，就是採取行動促進生產力成長，他並以日本已故前首相安倍晉三的「安倍經濟學」提出貨幣、財政和結構性改革作為舉例。

不過，對於習近平是否有足夠的工具來落實上述建議，羅奇直言，「他（習近平）有這些工具，但問題是他是否有足夠的能力和意願去使用這些工具」。以提高生產力為例，經濟權力從私營部門向國有企業轉移，對習很重要，卻也「讓他無法做出許多人都希望看到的選擇」。

儘管大陸經濟成長正面臨巨大的周期性和結構性挑戰，羅奇仍認為可能透過有力和創新的措施來克服。而在應對這些挑戰後，仍然有可能在2030年代內與美國經濟「趨同」。

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