米爾斯海默：2原因 中美近期在台海爆發熱戰可能性不大

美國國際政治大師、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）近日接受陸媒採訪時表示，美國不會坐視中國大陸統一台灣，但目前身陷俄烏和巴以泥潭的美國，又沒有足夠的精力涉足亞太；他並提出兩項原因，認為只要台灣當局不公開宣布獨立，近期在台灣地區爆發熱戰的可能性不大。

米爾斯海默9月末接受大陸國際傳播自媒體《底浪Wave》訪問，並經由陸媒《觀察者網》刊發中文版內容。

米爾斯海默認為，中美在把控兩國包括南海、東海和台灣等地緣問題的分歧上，擁有相同的根本利益，無論是從中國或美國的角度，阻止中美戰爭的爆發都是頭等重要的大事。因為眾所周知，中美都擁有核武器，「我們最不希望看到的，就是中美兩國的衝突升級成一場熱戰」。

據此，他認為中美雙方都應當盡可能避免挑釁，不過，由於兩國都在採取措施改善其安全地位，某種程度上挑釁是無可避免的。但他認為，美國將會盡其所能確保台灣當局不會在形式上宣布「獨立」，因此只要台灣當局不公開宣布「獨立」，近期在台灣地區爆發熱戰的可能性不大。

米爾斯海默補充說明他作出上述判斷的原因有二：

第一，兩棲作戰是最困難的軍事行動之一，對任何軍隊都一樣。橫跨台灣海峽的兩棲登陸，對解放軍來說將是一個艱鉅挑戰，而這種困難很大程度上要歸結於，中國自1979年以來再未進行過作戰。「我們需要清楚一點，中國軍隊的實戰經驗並不多，我認為中國認識到了這一點，所以不會在近期內開始作戰。」

第二，如果解放軍開始作戰行動，毫無疑問美國將會支援台灣，美國不可能袖手旁觀，還有日本自衛隊和澳軍，「我相信中國領導層肯定也意識到了這一點」。

米爾斯海默表示，中美正處於一場戰略競爭當中，同時也是一場嚴峻的安全競爭，兩國都無意認輸落敗。「雙方會竭盡全力取得優勢壓過對方一頭，當中美競爭在台灣海峽拉開序幕之時，我們會面臨非常大的潛在風險」。

他也提到，鑑於這段時間發生的中菲仁愛礁衝突，可以說相較於台灣海峽，南海這個熱點更可能激化中美之間的矛盾。中菲之間的衝突，證明了南海是比台灣更危險的衝突爆發點。