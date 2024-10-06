謀生難 中國中小城民眾選擇一線城市開網約車

中國經濟差，中小城市謀生困難的民眾紛紛開起網約車，特別是選擇到北京等一線城市開車賺錢；只是許多地方網約車運力已飽和，即使整月無休，在未扣除用車成本等情況下，月收入也不到人民幣1萬元（下同，約合新台幣4.5萬元）。

香港明報今天報導，今年以來中國多地發布網約車行業風險預警，提示網約車運力已經飽和，或遠遠超過實際需求。儘管收入正在「縮水」，但網約車司機這一職業仍舊吸引中小城市謀生困難的民眾前赴後繼，特別是到北京等一線城市開車掙錢。

報導說，近期在北京透過叫車平台約到的網約車司機許多都帶有濃重外地口音，這些司機都是剛到北京不久的「新京漂」。

剛從東北到北京不到一週的穆姓司機說，「老家那邊都沒人了，前兩年做生意賠了點錢，就跟著一幫老鄉來北京闖闖」。

明報記者問他這兩天收入如何、能不能適應北京的環境，穆姓司機顯得有些激動地說「掙不著錢啊」、「一天跑下來刨了油錢和租車的費用，根本沒幾個子剩下」。

報導引述「中國職工狀況研究報告」指出，不論租車或是有自己的車，近半網約車司機月收入集中在5000至9000元，能夠賺到萬元收入的網約車司機不到一成。

來自河北廊坊、家裡一個孩子剛上小學一個將考大學的趙姓司機就在這一成之中。他說，為了早日適應北京複雜的交通、也為了讓叫車平台認定他是活躍司機而多派單，他每天都跑14、15個小時，但收入好時一天也就600元左右。

減去租房、租車、吃飯、汽車充電等必要支出，趙姓司機月收入剛好過萬，而這過萬收入都是辛苦錢，儘管只在北京開了一個月的車，「胳膊和腰已經受不了了」。

廣州交通部門7月曾統計，當地網約車司機日均營收從343.34元降至311.63元，即使整月無休，在未扣除用車成本的情況下，月收入也不超過萬元。

報導指出，網約車市場幾近飽和，加上疫情後許多人出行習慣發生了改變，不斷湧入市場的網約車司機也將面臨更多的挑戰和競爭。