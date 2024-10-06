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香港飛紐約班機急降羽田機場 國泰航空：1旅客身體不適

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港國泰航空6日表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。圖為國泰的空巴A350-900客機。（路透）
香港國泰航空6日表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。圖為國泰的空巴A350-900客機。（路透）

香港國泰航空原定由香港飛往美國紐約的CX840航班，5日下午5點半從香港機場起飛後，中途卻緊急降落日本東京羽田機場。國泰航空6日回應，由於飛行途中一名顧客身體不適，而需要轉飛羽田機場。航機降落後，機場人員隨即安排該顧客送院治理。該航班預計將於當地時間6日晚間9點20分重新啟程。

香港星島日報報導，CX840航班原定香港時間5日下午4時15時起飛，隨後改為同日下午5時半左右出發，預計紐約當地時間5日晚上8時35分抵達甘迺迪機場，但去到札幌對開高空時折返，在日本東京當地時間6日凌晨1時40分左右降落羽田機場，飛行時間大約7小時。

對此，國泰航空6日表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該顧客送院治理。

國泰航空指出，由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜，公司隨即為其他顧客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

國泰航空強調，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，謹就事件對受影響的顧客深表歉意，並感謝他們的理解及體諒。

國泰航空 羽田機場 香港

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