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大陸與北韓建交75周年 習近平與金正恩互致賀電

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平6日與北韓領導人金正恩就兩國建交75周年互致賀電。圖為習近平2019年訪問北韓與金正恩散步。（路透資料照片）
大陸國家主席習近平6日與北韓領導人金正恩就兩國建交75周年互致賀電。圖為習近平2019年訪問北韓與金正恩散步。（路透資料照片）

新華社報導，大陸國家主席習近平6日與北韓領導人金正恩就兩國建交75周年互致賀電。習近平強調，自己高度重視中朝關係發展，近年和金正恩多次會晤並透過函電等「保持密切溝通」，共同引領和推動中朝關係深化發展。金正恩則說，將為鞏固和發展朝中友好合作關係繼續做出努力。

中國大陸與北韓於1949年10月6日建交，北韓是中共建政後最早建交的國家之一。

習近平在賀電指出，中朝建交75年來，兩國在鞏固人民政權、維護國家主權的鬥爭中相互支持，在加強交流合作、推進社會主義建設的道路上攜手前行，在促進區域和平穩定、維護國際公平正義的事業中密切協作。「中朝傳統友誼歷經時代變遷和國際風雲變遷的考驗」，成為兩國和兩國人民共同的寶貴財富。

習近平強調，「我高度重視中朝關係發展，近年來和金正恩總書記多次會晤並透過函電等保持密切溝通，共同引領和推動中朝關係深化發展」。

習近平表示，新時期新情勢下，「中方願同朝方一道，以兩國建交75周年為契機，加強戰略溝通協調，深化友好交流合作，續寫中朝傳統友誼新篇章」，共同推動兩國社會主義事業行穩致遠，更好造福兩國人民。

金正恩表示，一如既往地繼承和發展具有悠久歷史和優良傳統的朝中友誼符合兩國根本利益。朝鮮（北韓）黨和政府將按照新時代要求，為鞏固和發展朝中友好合作關係繼續做出努力。

此前，習近平曾在9月9日北韓76周年國慶向金正恩致賀電；金正恩10月1日向習近平致電祝賀中共建政75周年。

北韓 習近平 金正恩

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