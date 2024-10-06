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又出問題？國泰航空香港飛紐約A350客機急降東京羽田機場

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港國泰航空CX840航班5日下午5點半從香港機場起飛後，原定飛往美國紐約，但緊急降落日本東京羽田機場。圖為國泰的空巴A350-900客機。（路透）
香港國泰航空CX840航班5日下午5點半從香港機場起飛後，原定飛往美國紐約，但緊急降落日本東京羽田機場。圖為國泰的空巴A350-900客機。（路透）

港媒報導，香港國泰航空CX840航班5日下午5點半從香港機場起飛後，原定飛往美國紐約，懷疑途中遇到突發事件，緊急降落日本東京羽田機場。此次航班使用空中巴士A350客機。值得注意的是，上月初，國泰旗下A350客機才發生全球首例引擎零部件故障事件，當時造成一架班機起飛後緊急折返降落。

大陸央視新聞報導，香港國泰航空方面6日凌晨發布消息稱，「從香港飛往紐約的CX840航班緊急降落在東京羽田機場。目前緊急降落的原因等情況尚不清楚」。

香港星島日報報導，根據航班動態網站「Flightradar24」和機管局網站資料，CX840航班原定香港時間5日下午4時15時起飛，隨後改為同日下午5時半左右出發，預計紐約當地時間本月5日晚上8時35分抵達甘迺迪機場，但去到札幌對開高空時折返，在日本東京當地時間6日凌晨1時40分左右降落羽田機場，飛行時間大約7小時，目前仍然未能起飛。

社交平台X上，也有航空攝影帳號捕捉到國泰CX840航班的A350客機6日上午現身東京羽田機場的畫面。

值得注意的是，上月2日，國泰一架由香港飛往蘇黎世的A350空中巴士客機，編號CX383航班，因發動機起火，在起飛一小時後折返降落，事件中無人受傷，飛行員曾一度通報「MAYDAY」緊急情況，隨後降級。國泰航空當時表示，這是A350客機引擎零部件故障的全球首例，已對旗下48架A350客機進行徹查。

國泰航空當時公布機隊48架空中巴士A350航機中，發現部份引擎零部件故障，即時停飛檢測及維修，上月4日確認其中15架需要更換引擎輸油管，去到上月7日，國泰指出旗下A350營運機隊的維修進度理想，已按計畫完成並投入服務。

社交平台X上，也有航空攝影帳號捕捉到國泰CX840航班的A350客機6日上午現身東京羽田機場的畫面。（圖／截自X平台）
社交平台X上，也有航空攝影帳號捕捉到國泰CX840航班的A350客機6日上午現身東京羽田機場的畫面。（圖／截自X平台）

羽田機場 航班 香港

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