西沙群島衝突 中越各執一詞

大陸公務船與越南漁船在西沙群島近日爆發衝突，越南漁民指控他們在南海捕魚遭中國執法人員痛毆。大陸官媒則稱越南船隻非法進入西沙群島後，陸方要求船隻檢查遭拒絕，兩位大陸執法人員還被越南人拿竹竿打傷。

越南媒體指，中部廣義省十名漁民九月廿九日在南海西沙群島附近海域捕魚時，被中國船隻包夾及遭約四十名人員持鐵棍攻擊近四小時致多人重傷，漁船上的漁獲及設備都被搶走，價值約二萬美元（約新台幣六十三萬元）。

但大陸官媒環球時報英文版昨天（五日）傍晚獨家披露當天衝突過程。報導引述「知情人士」指出，越南漁船九月廿九日夜間侵入西沙群島，大陸海警執法船隨後鳴笛警告，要求越南船隻接受檢查，但後者拒絕合作。

隨文披露的照片顯示，越南船上有數人手持長竹竿阻止大陸執法人員登船，「檢查中，兩名中方執法人員的頭盔被一根長竹竿折斷，一人手部被割傷」。

過程中，大陸執法人員向船上漁民出示證件。檢查結束後，大陸執法人員扣押了越南漁船的非法漁獲物，並向漁民通報了抗拒執法、在中國領海非法捕撈的後果，並將其驅逐至中國十二海里外海域。

報導稱，這起事件是由於部分越南漁民非法捕魚、抗拒執法所造成的。此外，中方一直與越南當局保持溝通、交換意見。中國和越南有能力妥善處理這起事件。這篇文章還駁斥菲律賓高官對於「我們與越南站在一起」的「炒作」。