進菲國南部海域之後…遼寧艦可能赴印度洋 日關注

日本統合幕僚監部日前在官網發布，在菲律賓西太平洋持續活動多日後，以航艦遼寧號為首的中共海軍航艦編隊，一日進入位於菲律賓南部的蘇拉威西海，有可能進入印度洋。若屬實，這將會是中共航艦首次進入印度洋。

同時日方的海空監控畫面也拍攝到「遼寧號」併航補給及海上大編隊的畫面；此外，據統計自九月廿日起至十月一日止，共偵獲艦載機起降達六百卅架次。

星島日報報導，日本海上自衛隊持續監偵「遼寧號」航空母艦及護航驅逐艦編隊，繼九月廿六日最後通報抵達菲律賓東方外海後，「遼寧號」至九月卅日前，持續徘徊於菲律賓以東、帛琉群島以西的太平洋海域，十月一日啟程南下靠近菲律賓南方的民答那峨島，目前正持續向南朝蘇拉威西海移動。

由於艦隊規模龐大，後續艦隊動向有多種選擇，例如通過巴拉巴克海峽進入南海，也有可能通過加里曼丹島和蘇拉威西島之間的望加錫海峽、峇里島附近的龍目海峽等進入印度洋。

遼寧艦不久前才完成改裝升級，解放軍表示遼寧艦已經從訓練艦變成戰鬥艦，艦上甚至已經部署最先進的艦載機，性能實力已經得到大幅提升。

「遼寧號」航艦戰鬥群，自九月中旬從北部戰區某基地出發後，行動一直受到日本海上自衛隊高度關注。

由於日本軍方每次發布中共海空軍高清照片，因此被大陸網友戲稱「御用攝影師」。這次日本統合幕僚監部發布遼寧艦航艦編隊照片很清楚，整個編隊除了遼寧艦，還有055型萬噸級飛彈驅逐艦鞍山艦、三艘七千噸級的052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、成都艦和淮南艦，以及901型綜合補給艦呼倫湖艦。