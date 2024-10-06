兩岸觀策／面對蟒蛇戰略 該克制的是三軍統帥

海軍司令唐華接受「經濟學人」訪問指解放軍正對台實施「蟒蛇戰略」施壓台灣。軍事將領一般不接受媒體訪問，唐華能以其專業角度侃侃而談，應獲上級評估應允。此舉目的在對內試圖凝聚民心、對外尋求更多奧援。

唐華稱，自賴政府上台後共軍機艦越過海峽中線與抵近台灣的次數與停留時間暴增，他還大膽推斷，解放軍已準備好，「只要願意隨時可以封鎖台灣」。

所謂的「蟒蛇戰略」是另一種圍台、困台、窮台的手段，例如近年的經貿脅迫、以商逼政可能是一種，而軍事上對台侵擾威脅更是明顯，藉長時間多頻次的滋擾、拖垮累死三軍。

唐華的陳述，可知台灣確實面臨兵凶戰危的境地，但解放軍「有無意願」（或下定決心）封鎖台灣則是另一回事。解放軍一旦對台灣封鎖，就邁入大陸武統的進程，那應該就是大陸所說的，所有和平統一的一絲希望都破滅下的不得已選擇。

專家學者分析解放軍武統台灣方式，從封鎖困台、消磨台灣抵抗意志，逼迫台灣談判；到先射飛彈摧毀政軍設施，再派兵登陸包圍中樞逼迫投降；甚至最終到你死我活的巷戰等慘烈作戰等都有。不論何種方式對兩岸都極其不利，最後一種更是兩岸的浩劫且讓兩岸人民成世代之仇。

大陸一直希望並勸誡台灣放棄台獨、重新回到中華民族的大家庭，兩岸得以共存共榮。如果民進黨政府仍要走向台獨，根據大陸學者多次的研析，解放軍的武統，也會以最小代價、最快速的方式解決台灣，當中的「封鎖與斬首」遂成最有可能的選項。

唐華提到的解放軍機艦擾台暴增，解放軍的目的應在加強練兵備戰：一是熟悉台海周遭海空域、精確地標、相關地理位置。但其備戰的對象，主要是來自域外的美日機艦。二是以其優勢數量頻繁侵擾，疲勞轟炸耗損我海空軍的人力物力。三是麻痺國人憂患意識，常態性的機艦滋擾，讓國人習以為常、不以為意。四是，解放軍持續在台海周遭等候命令，終有一天訓轉戰，執行斬首或封鎖的突擊。

唐華稱國軍不斷克制、約束自己，不給解放軍採取軍事行動的機會，以此襯托中共的窮兵黷武，打壓民主台灣，意在對外爭取更多國際同情與奧援；對內爭取民心認同、一致禦敵。

但問題不在國軍，國軍就算做到「備戰不求戰、應戰不避戰」，當前一心求戰的政府，讓國軍不得不積極備戰應戰，最終要為「台」犧牲。

賴清德總統上台後對兩岸採取戰略清晰：兩國互不隸屬，兩岸領導人可以坐下來吃小吃喝珍奶，但前提是國與國的對等立場，不是一家人下的話家常。這樣的兩岸政策自然加劇對抗，升高危機衝突。

中共說已牢牢把握兩岸關係的主導權與主控權，唐華說的解放軍「蟒蛇戰略」只是其中之一。除解放軍，大陸海警已逐步取代原本屬於我方水域的執法權，不僅在金馬水域，今年三月起，大陸海警編隊已出現在台灣東部水域，未來將常態性巡航達到實質取代我方管轄權。

面對兩岸緊張局勢，包括美方等國際學者均表憂心，知名的全球非政府組織─「國際危機組織」也刊文建議賴總統應回到「憲法」與「兩岸條例」處理兩岸關係，降低緊張局勢。

深一層說，該自我約束的不是聽從命令的軍隊，而是其背後的三軍統帥，賴總統應自我克制不要給解放軍有任何犯台的機會窗口；同樣地，對岸領導人也不要找藉口對台動武。