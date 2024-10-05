拜習聯繫時隔近半年 北京：拜登近日致電習近平賀「十一」

中共建政75年，有諸多其友邦表示祝賀，最重要的友邦之一美國的祝賀尤其受到關注，而北京官方5日晚間證實，美國總統拜登「近日」致電大陸國家主席習近平祝賀，這也形同拜習之間最新的一次聯繫。

大陸外交部官網5日晚間發布「就美國總統拜登向習近平主席致國慶賀電答記者問」，針對「美國總統拜登是否有向中方致賀」回應指出，拜登已向習近平致電。

該發言人說，「近日，美國總統拜登致電國家主席習近平，祝賀中華人民共和國成立75周年」。拜登在賀電中表示，「值此中華人民共和國慶祝成立75周年之際，我謹代表美國人民向您和中國人民表達祝賀，致以最美好的祝願」。

此前，據美國駐北京大使館消息，美國國務卿布林肯10月2日發表賀詞祝賀中共建政75周年，他表示「在中華人民共和國75周年國慶日之際，美利堅合眾國向中華人民共和國人民表示祝賀」。布林肯強調「美國在與國際社會共同努力應對當今世界所面臨的嚴峻障礙時，我們致力於負責任地管理我們與中華人民共和國的雙邊關係，並將保持開放的溝通管道。我們祝願中華人民共和國人民在今後的一年和平、繁榮、幸福」。

但由於這次祝賀是10月2日，而非10月1日當天，也受到很多關注。尤其拜登政府上任以來，前面幾次美國國務卿對中共建政的祝賀從未遲到過。

值得一提的是，大陸官媒央視也在5日晚間揭露中共駐美大使館「國慶招待會」上的美方官員致詞畫面，美國國務院亞太事務助卿康達指出，「我代表美國政府，再次向中國人民送上最美好的祝願，住院在這一年裡，充滿和平、繁榮、幸福」。

央視釋出這段影片，距離該使館9月30日舉辦招待會，已有5天之久，同時也已經接近大陸「十一」假期尾聲，而影片僅有揭露康達的祝詞，並未揭露同樣出席的美國白宮中國事務高級主任貝莎蘭的祝賀內容。

據人民日報2日於3版刊出報導，以清單方式詳細列出致電習近平祝賀「十一」的76個外國領導人以及其他4位國際組織與外國政要，其中並無美國、英國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、法國。

此外，美國之音3日不願透露姓名的知情人士透露，美國和大陸計劃在未來幾天安排拜登和習近平通話。兩人上一次通話是在2024年4月。