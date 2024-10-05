西沙群島衝突 環時：大陸2執法人員被越南人持竹竿打傷

大陸與越南在西沙群島近日爆發的衝突，備受關注，官媒環球時報5日獨家揭露始末，強調越南船隻非法進入西沙群島後，陸方要求船隻檢查遭拒絕，2位大陸執法人員還被越南人拿竹竿打傷。

環球時報英文版5日傍晚，刊出獨家披露9月29日大陸與越南在西沙群島的衝突過程。文章指，當天大陸當局對「非法進入」西沙群島附近海域的越南船隻進行攔截、登船檢查和驅逐，是完全依法、克制的。越南政府先前指責大陸在這一問題上的「粗暴行為」，被菲律賓視為藉機炒作自己在南海的主張，拉攏越南站在越南一邊對抗中國大陸。

文章獨家刊登現場照片，引述「知情人士」透露指出，越南船隻於9月29日夜間侵入西沙群島，大陸海警執法船隨後鳴笛警告，要求越南船隻接受檢查，但後者拒絕合作。

這些披露的照片顯示，越南船上有數人手持長竹竿阻止大陸執法人員登船，文章指，「檢查中，兩名中方執法保障人員的頭盔被一根長竹竿折斷，一人手部被割傷」。

過程中，大陸執法人員向船上漁民出示了證件，以表明他們的身份和意圖，並要求他們遵守。檢查結束後，大陸執法人員扣押了越南漁船的非法漁獲物，並向漁民通報了抗拒執法、在中國領海非法捕撈的後果，並將其驅逐至中國海域外12海浬。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄分析，「照片清楚地表明，中國執法人員非常克制和專業」。

文章強調，「顯然，這起事件是由於部分越南漁民非法捕魚、抗拒執法所造成的。此外，中方一直與越南當局保持溝通、交換意見。中國和越南有能力妥善處理這起事件」。

文章並有不少篇幅駁斥菲律賓方面高官對於「我們與越南站在一起」的「炒作」，並特別引述一位匿名海上安全專家說法，強調菲律賓控訴別人前應反思自己，尤其是2013年菲律賓射殺台灣漁民的「廣大興28號事件」，2019年菲律賓海岸防衛隊8名人員被判刑，最重的是14年。

公開資料顯示，中共跟南越政府1974年曾爆發西沙海戰，由共軍勝利後控制西沙群島，越南則稱當地是「黃沙群島」。

今年8月越共新任總書記蘇林訪問大陸，雙方發表的「聯合聲明」中，強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。堅持通過友好協商，積極尋求雙方都能接受的、符合「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」、包括「聯合國海洋法公約」在內國際法的基本和長久解決辦法，「不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動」。

越通社2日深夜報導，當日越南外交部發言人范秋姮強調對此事越南極為關切、不滿，並堅決反對大陸採取粗暴行為，越南外交部已與中共駐越南大使館進行嚴正交涉，強烈抗議大陸執法力量上述行為，要求大陸充分尊重越南對西沙群島的主權，緊急調查此事並將結果通報越南，不再發生類似行為。