態度大轉彎！ 阿根廷總統曝明年訪中 分析：對美惱火

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）選前態度反中並控中資介選，競選期間更曾揚言要「與中國斷絕關係」、中國是「刺客」，但就任後米雷伊對中國的態度卻有明顯轉變不斷軟化，並自曝將於明年1月赴大陸訪問。有港媒引述分析表示，米雷伊的態度轉變或是因為對美國「惱火」，其最新表態與其過往言論形成鮮明對比。

阿根廷民族報消息指，米雷伊在當地時間9月28日受訪時作出上述表述，尤其在談及中國時，他對中國續簽貨幣互換協議表示感謝，並稱這將使阿根廷能夠履行對國際貨幣基金組織（IMF）的義務。據悉，阿根廷央行6月12日發布聲明宣布，中國已同意與阿根廷續簽價值人民幣350億元的貨幣互換協議，將協議有效期延長12個月。

對此，米雷伊表示，「這令我感到非常驚喜」，並稱中國「是一個非常有趣的貿易夥伴」，「因為他們不要求任何東西，只要求不被打擾」。他還透露，將於明年1月赴中國訪問。

值得一提的是，米雷伊過去曾出現多次「反中」言論。觀察者網提到，米雷伊在競選期間曾揚言「中國是刺客」、他將在上台後「與中國斷絕關係」，但在去年12月上台後，米雷伊持續軟化對中表態，並稱「如果人們想和中國做生意，他們可以」。

港媒南華早報5日引述分析稱，米雷伊之所以向中方「求和」，是因為他已經對美國「惱火」，同時在上任後決定在面對阿根廷經濟挑戰時採取實用主義措施。

同時，華爾街日報8月亦曾刊文指，「米雷伊發現自己難以與中國脫鉤」，對中國採取更務實的態度，在保持與美國更密切的關係的同時，也認為中國的投資和貿易對阿根廷的未來至關重要。「從目前來看，中阿兩國已經深化了在關鍵經濟領域的聯繫，涵蓋從鋰礦開採到農業等多個面向。」

阿根廷非營利組織「中阿觀察站」分析家朱斯托認為，「米雷伊從來沒有理解過美國外交政策的本質和動態。他原先認為，只要與美國表達完全一致就足以獲得美國的財政支持和投資。但事實並非如此」。阿國的經濟挑戰進一步促進米雷伊立場轉變。除電動汽車領域外，米雷伊北京行或將開啟中國對阿根廷其他關鍵領域的投資如鋰礦開採。

阿根廷官方數據顯示，今年9月，52.9％的阿根廷人處於貧困狀態。與米雷伊上任時的2023年下半年相比，這一比例上升達11個百分點。

據悉，阿中關係的任何升溫，「都將是中國在拉丁美洲爭奪影響力的重大進展」。中國是阿根廷第二大貿易夥伴，僅次於其鄰國巴西，同時也是阿根廷的最大進口來源國。2023年，中阿兩國貿易額達約200億美元，而阿根廷和美國則為140億美元。