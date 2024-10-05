彭博：騰訊和法國吉勒莫特家族正考慮收購育碧

大陸遊戲巨頭騰訊再有新消息，據彭博報導，騰訊和法國吉勒莫特（Guillemot）家族傳出考慮收購育碧娛樂公司（Ubisoft）。消息指出，目前對育碧的考慮尚處於早期階段，可能不會導致交易。據了解，爭議纏身的育碧今年市值已蒸發一半以上。

彭博報導指出，知情人士表示，騰訊和吉勒莫特家族一直在與顧問協商，以探討能穩定育碧股價並提升其市值的方法。他續稱，他們正在討論的可能性之一，是聯合將育碧私有化。不過，協商仍處於初步階段，他們也在考慮其他選項。截至4月底，騰訊擁有育碧9.2%的淨投票權，而吉勒莫特家族持有約20.5%的淨投票權。

此前，在育碧股價暴跌之際，包括AJ Investments、黑石集團在內的一些少數股東曾試圖推動將育碧私有化或出售給戰略投資者。

分析人士認為，騰訊和吉勒莫特家族此舉能阻止更多收購者，以允許吉勒莫特家族繼續管理育碧。

另，新加坡《聯合早報》指出，上述消息傳出後，育碧4日在巴黎的股價上漲33%，這是該公司自1996年上市以來的最大漲幅。截至今日，育碧的股價今年已累積下跌近半，使該公司市值蒸發一半至18億歐元。同時，在投資人對其AAA級遊戲產品線和財務前景的失望預期背景下，上個月，育碧股價跌至十多年來的最低點。

據了解，育碧是知名遊戲系列《刺客教條》的開發公司，但該系列備受矚目的新作《刺客教條：暗影者》近期引發爭議。儘管這款遊戲背景設定在日本，公司卻使用一名黑人武士作為主角，遭到大批玩家抨擊惡意篡改日本歷史和文化。遊戲預告片釋出後，再引來不少玩家抨擊遊戲有多處設定違反歷史事實，甚至引來日本國會議員的關注。

隨著爭議持續發酵，育碧已將《刺客教條：暗影者》的銷售預期下調至市場預期以下，並宣布推遲這款遊戲的發佈時間至明年2月。

此外，中國基金報報導，多位育碧員工討論該公司在2024年遊戲銷售不如預期的主要原因表示，育碧的問題和外部市場沒有任何關係，問題主要是來自公司內部的管理文化問題，更強調育碧面臨的狀況比大家知道的還要嚴重。「育碧高層對網路上的批評視而不見，認為這些負面回饋只是來自極少數的偏激群體，不需要重視。」

另，還有員工聲稱，育碧的管理階層過於臃腫，導致決策的效率低落。開發團隊的人員分配也不合理，經驗豐富的員工被解僱，取而代之的是那些缺乏經驗的新人。有些開發者甚至在沒有相關經驗的情況下被派去負責重要項目，像是從來沒有玩過第一人稱射擊遊戲的人去開發該類型的遊戲，導致最終品質出問題。