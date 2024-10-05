首次進入菲律賓南部海域 遼寧號航艦編隊或赴印度洋

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本統合幕僚監部2日在官網發布，在菲律賓西太平洋持續活動多日後，以航艦遼寧號為首的中共海軍航艦編隊，1日進入位於菲律賓南部的蘇拉威西海（又名西里伯斯海），有可能進入印度洋。日本統合幕僚監部
日本統合幕僚監部2日在官網發布，在菲律賓西太平洋持續活動多日後，以航艦遼寧號為首的中共海軍航艦編隊，1日進入位於菲律賓南部的蘇拉威西海（又名西里伯斯海），有可能進入印度洋。日本統合幕僚監部

日本統合幕僚監部2日在官網發布，在菲律賓西太平洋持續活動多日後，以航艦遼寧號為首的中共海軍航艦編隊，1日進入位於菲律賓南部的蘇拉威西海（又名西里伯斯海），有可能進入印度洋。若屬實，這將會是中共航艦首次進入印度洋。

同時日方的海空監控畫面也拍攝到「遼寧號」併航補給及海上大編隊的畫面；此外，據統計自9月20日起至10月1日止，共偵獲艦載機起降達630架次。

星島日報報導，日本海上自衛隊持續監偵「遼寧號」航空母艦及護航驅逐艦編隊，繼9月26日最後通報抵達菲律賓東方外海後，「遼寧號」至9月30日前，持續徘徊於菲律賓以東、帛琉群島以西的太平洋海域。

並於10月1日啟程南下靠近菲律賓南方的民答那峨島，目前正持續向南朝蘇拉威西海移動。

由於艦隊規模很龐大，後續艦隊動向有多種選擇，例如通過巴拉巴克海峽進入南海，也有可能通過加里曼丹島和蘇拉威西島之間的望加錫海峽（Makassar Strait）、峇里島附近的龍目海峽等進入印度洋。

遼寧艦不久前才完成改裝升級，解放軍表示遼寧艦已從訓練艦變成戰鬥艦，性能實力已經得到大幅提升。

中共海軍「遼寧號」航艦戰鬥群，自9月中旬從北部戰區某基地出發後，行動一直受到日本海上自衛隊高度關注。

由於日本軍方每次發布中共海空軍高清照片，因此被大陸網友戲稱「御用攝影師」。這次日本統合幕僚監部發布遼寧艦航艦編隊照片很清楚，整個編隊除了遼寧艦，還有055型萬噸級飛彈驅逐艦鞍山艦、052D型飛彈驅逐艦烏魯木齊艦、成都艦和淮南艦，以及901型綜合補給艦呼倫湖艦。

日方的海空監控畫面，拍攝到「遼寧號」併航補給及海上大編隊的畫面。日本統合幕僚監部
日方的海空監控畫面，拍攝到「遼寧號」併航補給及海上大編隊的畫面。日本統合幕僚監部

日本 菲律賓 遼寧艦

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