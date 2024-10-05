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「十一」期間 金廈小三通估2.7萬人次

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
今年「十一」假期間，受颱風「山陀兒」影響的廈金「小三通」航線，預計運送旅客約二點七萬人次。 記者蔡家蓁／攝影
今年「十一」假期間，受颱風「山陀兒」影響的廈金「小三通」航線，預計運送旅客約二點七萬人次。 記者蔡家蓁／攝影

受颱風「山陀兒」影響的廈金「小三通航線，於昨（四）日一早復航，據大陸口岸統計，今年「十一」假期間，該航線預計將運送旅客超二點七萬人次，並指「廈金同城生活圈」正加速發展。

央視新聞報導，大陸邊檢數據統計，十一假期（十月一日至七日）期間，小三通航線的每日往返將達到廿班次。

廈門高崎邊檢站副站長陳錦來指出，廈金「小三通」客運航線的日均出行客流量，應該會超過四千人次，較九月份的日均客流量有百分之廿五的增幅。

「十一」假期前，央視曾報導，假期期間，福建口岸出入境旅客量預計近十五萬人次，其中，兩岸「小三通」航線出入境旅客量預計超三萬人次。不過，在「山陀兒」肆虐下，廈金、泉金、兩馬、黃馬等四條兩岸「小三通」客運航線自一日起全部停航，直到四日才復航。

日前，對於大陸官方相繼恢復福建居民申請赴馬祖、金門旅遊簽注，大陸文旅部副部長張政曾預告，「十一」假期間，會迎來旅遊高峰，且陸方希望大陸居民能夠早日赴台灣本島旅遊，也希望確保兩岸旅遊交流順利進行。

小三通 廈門 航線 馬祖

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金廈小三通復航 陸官方估「十一」出入境達2.7萬人次

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