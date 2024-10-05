聽新聞
0:00 / 0:00
「十一」期間 金廈小三通估2.7萬人次
受颱風「山陀兒」影響的廈金「小三通」航線，於昨（四）日一早復航，據大陸口岸統計，今年「十一」假期間，該航線預計將運送旅客超二點七萬人次，並指「廈金同城生活圈」正加速發展。
央視新聞報導，大陸邊檢數據統計，十一假期（十月一日至七日）期間，小三通航線的每日往返將達到廿班次。
廈門高崎邊檢站副站長陳錦來指出，廈金「小三通」客運航線的日均出行客流量，應該會超過四千人次，較九月份的日均客流量有百分之廿五的增幅。
「十一」假期前，央視曾報導，假期期間，福建口岸出入境旅客量預計近十五萬人次，其中，兩岸「小三通」航線出入境旅客量預計超三萬人次。不過，在「山陀兒」肆虐下，廈金、泉金、兩馬、黃馬等四條兩岸「小三通」客運航線自一日起全部停航，直到四日才復航。
日前，對於大陸官方相繼恢復福建居民申請赴馬祖、金門旅遊簽注，大陸文旅部副部長張政曾預告，「十一」假期間，會迎來旅遊高峰，且陸方希望大陸居民能夠早日赴台灣本島旅遊，也希望確保兩岸旅遊交流順利進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言