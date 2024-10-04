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港人在台「十一行動」　陸國台辦：民進黨縱容港獨

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
港人團體1日在西門町舉行活動，成員腳踩中共五星旗，宣揚台獨、疆獨、藏獨、蒙獨理念或旗幟，遭大陸人士以「中國國慶節」為由反對並爆發衝突。（圖／取自臉書「香港邊城青年」）
港人團體1日在西門町舉行活動，成員腳踩中共五星旗，宣揚台獨、疆獨、藏獨、蒙獨理念或旗幟，遭大陸人士以「中國國慶節」為由反對並爆發衝突。（圖／取自臉書「香港邊城青年」）

就日前港人團體在西門町舉行的「十一行動」及後續事件，大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日表示，民進黨當局支持縱容「港獨」勢力在台活動，借機進行政治操弄，只會給台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。

日前中共建政七十五周年之際，在台港人團體於西門町舉行「十一行動」，高舉「光復香港時代革命」旗幟，宣揚理念，但被一對陸客姚姓夫婦阻止，雙方爆發衝突，後我陸委會表示「不歡迎不知自重的奧客」，兩名陸客由移民署執行強制出境。

對此，大陸國台辦4日晚間發布發言人答記者問。朱鳳蓮說，近日，民進黨當局和島內（指台灣）一些政客打著各種旗號，支持「港獨」分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係。

朱鳳蓮表示，我們對此予以譴責，「台獨」與「港獨」勾連妄圖分裂國家不會得逞。民進黨當局支持縱容「港獨」勢力在台活動，借機進行政治操弄，只會給台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。

就該起事件，陸委會3日表示，中國大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為。中國大陸人士來台如有危害我國家安全與社會安定、或貶損國家主權及對等尊嚴等違法、違規之行為，政府會依法即時嚴處，「絕不容許是類人員在台侵門踏戶；台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」。

組織該行動的港人團體「十一行動」團隊表示，對台灣政府各部門的迅速應對給予肯定。相信任何民主國家在尊重彼此的情況下，都會容許不同聲音存在，台灣一直如此。

朱鳳蓮 民進黨 港獨

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