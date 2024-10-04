陸股上漲後經濟局勢？羅文嘉：看到的分析基本都不樂觀

大陸經濟形勢備受矚目，9月底官方祭出各種刺激措施後，股市已經飆漲一波，不過海基會認為，目前看到的分析「基本上都不樂觀」，這些措施可能「效果有限」。

海基會4日下午舉行例行背景說明會，祕書長羅文嘉面對本報記者詢問大陸經濟在9月底以來有一波變化，包含股市飆漲、房地產政策鬆綁等，表示海基會有參與或看到一些有關對中國經濟的分析或財政分析，「基本上都不樂觀」，他強調，「當然我們希望它的經濟能好起來」，可是目前看來這些做法普遍認為「可能效果有限」。

他也指出，大陸經濟的結構上的問題包含過去房地產占 GDP成長比例太高了，「所以一旦房地產崩潰，整個就很難救起來」，此外還有生產過剩問題，出口沒有增加，生產又一直在增加，大家消費更緊縮，形成一種惡性循環。

另外，對於賴總統就職來兩岸論述變化，不只提到兩國互不隸屬，也指出民主台灣與專制中國，羅文嘉表示，「這個不適合海基會來談，因為總統對於兩岸問題權屬應該總統府的職權，海基會是受委託執行交流委託」，但他隨後表示，不管蔡總統或賴總統，「對兩岸基本的大原則都從來沒有變過，這個大原則我們希望能夠平等和平對話來化解爭議，是在中華民國與中華人民共和國互不隸屬，以及臺灣的自由民主體制原則下這大原則其實從來沒有變過」。

他說，賴總統講到的民主台灣、專制中國，「這確實才是問題的核心關鍵」，他並批評大陸國台辦「全國成人民民主的」的說法，強調「其實檢驗民主的標準很簡單，並不需要那麼多『全』，你有沒有言論自由，你有沒有注重人權的基本保障，這是全世界基本的價值」。