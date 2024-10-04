快訊

豪雨釀積淹水道路通行受阻 新北4行政區明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

陸股上漲後經濟局勢？羅文嘉：看到的分析基本都不樂觀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會祕書長羅文嘉指出，對於大陸經濟目前看到的分析「基本上都不樂觀」。（記者廖士鋒／攝影）
海基會祕書長羅文嘉指出，對於大陸經濟目前看到的分析「基本上都不樂觀」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸經濟形勢備受矚目，9月底官方祭出各種刺激措施後，股市已經飆漲一波，不過海基會認為，目前看到的分析「基本上都不樂觀」，這些措施可能「效果有限」。

海基會4日下午舉行例行背景說明會，祕書長羅文嘉面對本報記者詢問大陸經濟在9月底以來有一波變化，包含股市飆漲、房地產政策鬆綁等，表示海基會有參與或看到一些有關對中國經濟的分析或財政分析，「基本上都不樂觀」，他強調，「當然我們希望它的經濟能好起來」，可是目前看來這些做法普遍認為「可能效果有限」。

他也指出，大陸經濟的結構上的問題包含過去房地產占 GDP成長比例太高了，「所以一旦房地產崩潰，整個就很難救起來」，此外還有生產過剩問題，出口沒有增加，生產又一直在增加，大家消費更緊縮，形成一種惡性循環。

另外，對於賴總統就職來兩岸論述變化，不只提到兩國互不隸屬，也指出民主台灣與專制中國，羅文嘉表示，「這個不適合海基會來談，因為總統對於兩岸問題權屬應該總統府的職權，海基會是受委託執行交流委託」，但他隨後表示，不管蔡總統或賴總統，「對兩岸基本的大原則都從來沒有變過，這個大原則我們希望能夠平等和平對話來化解爭議，是在中華民國與中華人民共和國互不隸屬，以及臺灣的自由民主體制原則下這大原則其實從來沒有變過」。

他說，賴總統講到的民主台灣、專制中國，「這確實才是問題的核心關鍵」，他並批評大陸國台辦「全國成人民民主的」的說法，強調「其實檢驗民主的標準很簡單，並不需要那麼多『全』，你有沒有言論自由，你有沒有注重人權的基本保障，這是全世界基本的價值」。

房地產 海基會

延伸閱讀

陸推「首來族」免門票 海基會搬「社會信用系統」示警

22歲郭男赴陸被拘禁 海基會：目前人在天津

羅文嘉拜會解釋預算 牛煦庭：海基會民間色彩不能少

22歲高雄男在陸失聯 海基會：已傳真給海協會仍未回應

相關新聞

陳由豪戶籍遭註銷 陸委會籲陸勿對台籍罪犯提供保護傘

重大通緝犯陳由豪長期潛逃海外，陸委會4日指出，他在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，陳嫌自即日起喪失台灣人民...

陸股上漲後經濟局勢？羅文嘉：看到的分析基本都不樂觀

大陸經濟形勢備受矚目，9月底官方祭出各種刺激措施後，股市已經飆漲一波，不過海基會認為，目前看到的分析「基本上都不樂觀」，...

國際特赦組織認定丁家喜、鄒幸彤、黎智英為良心犯

國際特赦組織宣布，將中國人權律師丁家喜、前香港支聯會副主席鄒幸彤以及蘋果日報創辦人黎智英認定為「良心犯」，呼籲中國當局立...

港媒：黎智英控告大公報誹謗 有意在審訊期間作供

壹傳媒創辦人黎智英2020年向法庭控告「大公報」誹謗，抹黑他擬棄保潛逃。案件昨天在香港高等法院開庭處理，控辯雙方爭議審訊...

海基會：去年來接獲77件赴陸失聯案件 郭男被囚於合肥

近期郭姓男子赴陸失聯後，被揭露涉及詐騙案一事持續受到關注，海基會揭露，郭男目前在合肥，家屬無法聯絡上，同時更透露，去年到...

俄國駐北京大使：俄中目標是在歐亞建立可靠的安全架構

大陸與俄羅斯的軍事合作近期非常頻密，雙方關係備受矚目，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫則指出，俄中合作的關鍵領域之一是確保平等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。