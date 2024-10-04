陳由豪戶籍遭註銷 陸委會籲陸勿對台籍罪犯提供保護傘

重大通緝犯陳由豪長期潛逃海外，陸委會4日指出，他在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，陳嫌自即日起喪失台灣人民身分，陸委會呼籲大陸「勿對台籍罪犯提供保護傘」。

陸委會4日表示，陳由豪自2002年因案潛逃海外迄今近22年，「經查陳嫌在中國大陸設有戶籍，我主管機關自即日起依法註銷陳由豪台灣戶籍登記」。陸委會強調，陳嫌喪失台灣人民身分後，未來如欲進入台灣，必須以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意。「政府將嚴格把關，同時避免陳嫌假藉第三國籍身分潛入台灣」。

陸委會指出，陳嫌逃亡中國大陸期間，我方曾依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」相關機制，多次要求陸方進行遣返回台。「惟陸方均未作出具體回應，我方深感遺憾」。

陸委會強調，政府十分了解國人對於外逃重大經濟罪犯緝捕歸案，實現司法正義的殷切期盼。「本會在此呼籲陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘，並應儘速將我方外逃在陸之通緝犯協助遣返回台，共同保障兩岸人民權益，確保民眾福祉」。

財政部日前公布欠稅大陸名單，第11名潛逃海外的前東帝士創辦人陳由豪欠稅4.32億元。法務部行政執行署宜蘭分署9月底已在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土地。

依法務部調查局官網，陳與其妻林富美共同挪用該公司資金後逃逸，涉嫌背信等罪名，由台北地方法院通緝，可能潛逃地點為中國大陸（或美國）。

據了解，陳由豪因「東鼎案」於二○○六年遭台北地方法院通緝，追溯時效已於十年後屆滿，另外「東豐案」二○一四年一月才發布通緝，陳由豪所涉損害債權罪，其追訴權時效期間為十年，刑法已於二○一九年修訂可加計三分之一時限，若依此換算陳由豪追訴期應到二○二七年才失效。