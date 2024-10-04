快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

陳由豪戶籍遭註銷 陸委會籲陸勿對台籍罪犯提供保護傘

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會4日公布陳由豪已遭註銷戶籍，喊話陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘。（圖／本報系資料照片）
陸委會4日公布陳由豪已遭註銷戶籍，喊話陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘。（圖／本報系資料照片）

重大通緝犯陳由豪長期潛逃海外，陸委會4日指出，他在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，陳嫌自即日起喪失台灣人民身分，陸委會呼籲大陸「勿對台籍罪犯提供保護傘」。

陸委會4日表示，陳由豪自2002年因案潛逃海外迄今近22年，「經查陳嫌在中國大陸設有戶籍，我主管機關自即日起依法註銷陳由豪台灣戶籍登記」。陸委會強調，陳嫌喪失台灣人民身分後，未來如欲進入台灣，必須以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意。「政府將嚴格把關，同時避免陳嫌假藉第三國籍身分潛入台灣」。

陸委會指出，陳嫌逃亡中國大陸期間，我方曾依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」相關機制，多次要求陸方進行遣返回台。「惟陸方均未作出具體回應，我方深感遺憾」。

陸委會強調，政府十分了解國人對於外逃重大經濟罪犯緝捕歸案，實現司法正義的殷切期盼。「本會在此呼籲陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘，並應儘速將我方外逃在陸之通緝犯協助遣返回台，共同保障兩岸人民權益，確保民眾福祉」。

財政部日前公布欠稅大陸名單，第11名潛逃海外的前東帝士創辦人陳由豪欠稅4.32億元。法務部行政執行署宜蘭分署9月底已在基隆，拍賣陳由豪名下317筆土地。

依法務部調查局官網，陳與其妻林富美共同挪用該公司資金後逃逸，涉嫌背信等罪名，由台北地方法院通緝，可能潛逃地點為中國大陸（或美國）。

據了解，陳由豪因「東鼎案」於二○○六年遭台北地方法院通緝，追溯時效已於十年後屆滿，另外「東豐案」二○一四年一月才發布通緝，陳由豪所涉損害債權罪，其追訴權時效期間為十年，刑法已於二○一九年修訂可加計三分之一時限，若依此換算陳由豪追訴期應到二○二七年才失效。

通緝 陸委會

延伸閱讀

陸祭優惠拉攏台灣首來族 陸委會籲注意人身安全

大陸福建實施文化涉台法規 陸委會：無助兩岸交流互動

陸客與港人在西門町衝突 陸委會批奧客：已強制出境

發文表態？多位台灣藝人紛祝賀中共國慶 陸委會發聲了

相關新聞

陳由豪戶籍遭註銷 陸委會籲陸勿對台籍罪犯提供保護傘

重大通緝犯陳由豪長期潛逃海外，陸委會4日指出，他在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷其台灣戶籍，陳嫌自即日起喪失台灣人民...

國際特赦組織認定丁家喜、鄒幸彤、黎智英為良心犯

國際特赦組織宣布，將中國人權律師丁家喜、前香港支聯會副主席鄒幸彤以及蘋果日報創辦人黎智英認定為「良心犯」，呼籲中國當局立...

港媒：黎智英控告大公報誹謗 有意在審訊期間作供

壹傳媒創辦人黎智英2020年向法庭控告「大公報」誹謗，抹黑他擬棄保潛逃。案件昨天在香港高等法院開庭處理，控辯雙方爭議審訊...

海基會：去年來接獲77件赴陸失聯案件 郭男被囚於合肥

近期郭姓男子赴陸失聯後，被揭露涉及詐騙案一事持續受到關注，海基會揭露，郭男目前在合肥，家屬無法聯絡上，同時更透露，去年到...

俄國駐北京大使：俄中目標是在歐亞建立可靠的安全架構

大陸與俄羅斯的軍事合作近期非常頻密，雙方關係備受矚目，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫則指出，俄中合作的關鍵領域之一是確保平等...

任志強女兒給習近平公開信 懇求保外就醫救重症

曾諷刺中共總書記習近平是「小丑」的中國企業家任志強，被重判18年並已坐牢4年後，其女兒任心意日前在網上發出公開信，懇請習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。