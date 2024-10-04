國際特赦組織認定丁家喜、鄒幸彤、黎智英為良心犯

國際特赦組織宣布，將中國人權律師丁家喜、前香港支聯會副主席鄒幸彤以及蘋果日報創辦人黎智英認定為「良心犯」，呼籲中國當局立即釋放他們。丁家喜和黎智英的家屬都對此表示感激。

國際特赦組織（Amnesty International）2日宣布以上消息。

國際特赦組織中國事務總監布魯克斯（SarahBrooks）在聲明中表示，「中國政府大肆宣傳其促進人權的措施取得了進展，但這3名人權捍衛者的故事，恰恰證明了事實並非如此」。

她表示，丁家喜、鄒幸彤、黎智英持續被關押，「說明中國當局未能履行其國際義務，而對他們的起訴，則暴露了國家官員的懦弱，他們無法接受批評，無論是來自國際專家或是本國公民。」

國際特赦組織指出，尤其自北京在2020年在香港強推「香港國安法」後，香港人權狀況不斷惡化，黎智英和鄒幸彤成為當局的打擊目標。而丁家喜與許多中國的人權捍衛者一樣，成為模糊和寬泛的「國家安全相關」法律的直接受害者。

布魯克斯批評，中國政府經常把殘酷鎮壓說成「內部事務」，因此透過將鄒幸彤、黎智英、丁家喜認定為良心犯，顯示國際特赦組織對3人的支持。她說，包括這3人在內，許多在香港和中國因言論和思想而被監禁的人，都應該立即無條件獲釋。

國際特赦組織認為，任何僅因政治、宗教或其他信仰、種族、性別、膚色、語言、國籍或社會出身、社會經濟地位、出生、性取向、性別認同或表達、或其他身分而被監禁的人，且他們在導致其被拘留的情況下沒有使用暴力或鼓吹暴力或仇恨，都是良心犯。

自由亞洲電台（RFA）報導，丁家喜的妻子羅勝春接受訪問時，感謝國際特赦組織對她丈夫一直以來的關注，認為這有助向中國政府施壓。

羅勝春說：「我認為國際社會對這些良心犯的關注永遠都是一個正能量，會給中國政府一些壓力，讓他們不要胡作非為。所以我在國外也一直盡最大的努力為他們發聲。」

羅勝春說，她自2019年後沒再聽過丁家喜的聲音，只能透過信件聯繫，且因信件會遭獄方嚴格審核，所以無法從中了解丈夫真實情況，律師也無法透露。她只能直接打電話到監獄，旁敲側擊地了解到，丁家喜一直無法走出監房，沒有「放風時間」，也無法和直系親屬以外的人通信。

據報導，黎智英的兒子黎崇恩促請英國政府和國際社會響應國際特赦組織的呼籲，採取緊急行動，讓他的父親能盡快獲釋。

黎崇恩說：「我的父親黎智英因從事新聞工作和宣導民主而被監禁和迫害，這些價值觀為世界上許多國家所珍視。國際特赦組織確認他是一名良心犯，只因其信仰及和平行動而被監禁，這意義重大。」

黎智英被控違反香港國安法下「勾結境外勢力危害國家安全罪」等3項罪名，法官此前判黎智英3項控罪全部表面證據成立，案件將於今年11月繼續審理。鄒幸彤則遭到香港國安法下的「煽動顛覆國家政權」指控，排至明年5月開審。