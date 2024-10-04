22歲郭男赴陸被拘禁 海基會：目前人在天津

22歲郭姓男子赴中國大陸後失聯，國台辦稱其涉及詐騙被調查中。海基會今天表示，郭男目前人在天津，由於他被禁止與外界聯繫，家屬也未能赴陸探視；呼籲民眾慎重衡量赴陸風險。

海峽交流基金會（海基會）4日下午召開背景說明會，由海基會秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉表示，目前得知郭男被拘禁在天津，按照當地法律，在被起訴、審判前，禁止任何對外連絡，郭男家屬現在也未能赴陸探視，海基會有跟家屬聯繫，說明這些狀況；究竟郭男涉及什麼案件、內容為何，恐得等調查完畢、案件起訴才能得知。

羅文嘉指出，從過往多起個案可以了解，有些人赴陸失聯、涉及詐騙恐是「被騙去」、「被迫去」，必須特別提醒民眾，倘若有朋友或是不認識的人誆稱「有很好賺的工作機會」等，一定要非常謹慎小心，不要落入犯罪陷阱，造成自己與家屬的負擔與傷害。

22歲郭男來自高雄，他在8月27日前往上海，據其親友透露，他規劃將再轉往安徽合肥，抵達上海時有與家人報平安，後來親友再也無法與他聯繫上，焦急地於社群刊發尋人啟事。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）9月23日發布新聞稿表示，「經了解，台灣居民郭宇軒因涉嫌詐騙罪，被有關部門依法調查。相關案件正在偵辦中，大陸有關方面將依法保障其合法權益」。