港媒：黎智英控告大公報誹謗 有意在審訊期間作供

壹傳媒創辦人黎智英2020年向法庭控告「大公報」誹謗，抹黑他擬棄保潛逃。案件昨天在香港高等法院開庭處理，控辯雙方爭議審訊是否應設立陪審團。黎智英一方表示，黎有意在審訊時作供。

綜合明報及香港01報導，黎智英2020年向法庭控告「大公報」於2020年6月25日以「亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬」為題的文章，抹黑黎擬棄保潛逃。黎要求法庭禁制「大公報」發布相關內容，下令該報公開道歉和賠償。

案件3日於香港高等法院開庭處理，黎智英的代表律師在法庭上表示，黎是著名人物，備受國際關注，「大公報」有眾多讀者，並在案中提出「負責任的新聞專業」等理據作為抗辯。此案涉及重大公眾利益，應交由陪審團處理。

黎的代表律師又提到，黎智英有意在審訊期間作供。

大公報的代表律師則表示，由法官審理可以釐清問題、考慮被告心態，以及在新聞範疇判斷是否屬惡意中傷。審訊時間預料需10至12天，及要處理大量文件，不宜由陪審團審理，應由法官審理。

法官表示，本月內會就此作出決定。

黎智英此前被判欺詐罪成立，於2022年12月被判監禁5年9個月，目前正在服刑。另外，他被控違反香港國安法下「勾結境外勢力危害國家安全罪」等3項罪名，法官此前判黎智英3項控罪全部表面證據成立，案件將於於今年11月繼續審理。