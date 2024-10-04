海基會：去年來接獲77件赴陸失聯案件 郭男被囚於天津

近期郭姓男子赴陸失聯後，被揭露涉及詐騙案一事持續受到關注，海基會揭露，郭男目前在天津，家屬無法聯絡上，同時更透露，去年到今年9月，類似失聯案件有70幾件向海基會請求協助。

海基會祕書長羅文嘉4日下午出席記者會時表示，郭男目前被囚禁在天津，要等到他們正式調查完畢、起訴宣判，才會進一步知道他到底涉什麼案。他說，自己最近去立法院也跟很多不同的政黨立委聊到這些事情，大家都很關心國人在中國大陸境內當碰到類似案件的時候可以怎麼處理，「聊一聊之後我們發現有不少的立委這種反應，其實不是只有郭先生這個案子，也有其他的案子」。

他說，當事人的家屬都有跟民意代表或海基會、陸委會反映，說他們的孩子是「被騙去的」，被強迫做詐欺集團強迫他們做的事情，也有提到說他們的小孩有電話打回來，然後說他是被迫的，然後電話就斷掉了，也有說他們身上有傷痕等等。

羅文嘉指出，大陸官方統計8月份16歲到24歲年輕人的失業率已經高達18.8%，「各位想一想他失業率這麼高，怎麼還會有工作輪到讓台灣的年輕人去做、又很好賺的工作」。

隨後他透露，自己看到的資料就從去年1月份到現在，有77件這類赴陸失聯、向海基會請求協助的案件，其中30幾件找到了，而「詐欺的比例非常高」，但有40幾件還是失聯。

他特別提醒國人，不管是你的朋友或不認識的人，要招兵買馬說去大陸有個暫時性的工作，或是很好賺的工作，或是很簡單的工作，希望一起去很快就會回來，而且收入不錯，「我們要提醒都要非常的謹慎跟小心」。