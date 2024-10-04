日本首相石破茂施政演說 稱將全面推進對大陸「戰略互惠關係」

日本新任首相石破茂4日發表演說，就與北京的關係部分，他強調，將全面推進對大陸「戰略互惠關係」，在所有層面保持溝通。

日本共同社報導，石破茂在日本眾議院的首次施政演說作上述表示，他還提到，另一方面，大陸在東海和南海憑藉力量單方面改變現狀的嘗試在不斷加強。「上個月發生了日本兒童被襲擊並失去寶貴生命的令人痛心的事件，絕不能忽視此類事件」。

他強調，日本將主張應當主張的事項，強烈要求陸方採取負責任的行動，包括各種懸而未決的問題在內展開對話，就共同的課題進行合作，通過雙方的努力來構建「具有建設性的穩定關係」，還將推進日中韓三國機制。

此前，石破茂當選自民黨總裁並接任首相後，10月1日大陸國家主席習近平向其發出賀電表示，「中國和日本是一衣帶水的鄰邦。兩國走和平共處、世代友好、互利合作、共同發展之路，符合兩國人民根本利益」。他指出，希望日方同大陸相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

同日李強也向石破茂致賀電，表示雙方「應維護兩國關係政治基礎，加強友好、互信與合作，更好造福兩國人民」。

公開資料顯示，大陸與日本2008年簽署「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」，確定雙方「戰略互惠關係」，近年雙方關係趨冷，大陸國家主席習近平原訂2020年春訪日早已取消，但當地時間2023年11月16日，習近平在美國舊金山會見日本時任首相岸田文雄，兩人重申恪守雙方四個政治文件、「重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係」。