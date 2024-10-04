俄國駐北京大使：俄中目標是在歐亞建立可靠的安全架構

大陸與俄羅斯的軍事合作近期非常頻密，雙方關係備受矚目，俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫則指出，俄中合作的關鍵領域之一是確保平等、不可分割的安全，深化歐亞大陸的經濟一體化，將我們共同的大陸變成一個穩定、互信和發展的統一空間。雙方的目標首先是在歐亞大陸建立一個可靠和充分的安全架構。

俄羅斯駐北京大使館微信公眾號4日刊出莫爾古洛夫（Igor Morgulov）接受《俄羅斯報》採訪的內容，他指出，俄中全面戰略協作夥伴關係建立在平等、不干涉內政、互利合作和尊重彼此根本利益的基礎上，今天的雙邊關係是兩國人民交往史上最好的國家間關係。

他強調，儘管雙方沒有正式結盟，但就靈活性和有效性而言，「俄中關係超越了冷戰時期的典型聯盟」。他表示至關重要的是，「我們的夥伴關係具有獨立自主價值；莫斯科和北京不是『反對誰』的朋友」。

他指出， 俄國在向中國大陸市場銷售原油、煤炭、天然氣和液化天然氣方面處於領先地位。在冶金、化工、建築、木材加工，以及一系列知識密集型和創新型產業領域，大型合資企業的實施進展順利。

莫爾古洛夫還提到，莫斯科和北京在國際事務中的聯動是世界重要的穩定因素之一，有助於在多極化和多邊主義原則基礎上構建更加公正的世界秩序。「俄中合作的關鍵領域之一是確保平等、不可分割的安全，深化歐亞大陸的經濟一體化，將我們共同的大陸變成一個穩定、互信和發展的統一空間」。

他強調，俄羅斯和中國大陸的目標是在全球，首先是在歐亞大陸（包括其亞太地區），建立一個可靠和充分的安全架構。這種模式不接受引發緊張局勢和武裝衝突的集團思維。「我們兩國對未來世界秩序和解決全球政治關鍵問題有著共同的態度，並優先關注雙方在國際舞台上的互助與協調，以確保歐亞大陸及世界其他地區的安全、穩定和可持續發展」。