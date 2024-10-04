又有中國學者被處分 因質疑中俄關係與官方唱反調

中國對於與官方立場不同的體制內學者，正加大打壓力道。除了前中國社科院經濟研究所副所長朱恒鵬被拘留並免職，上海市委黨校教授胡偉也因質疑中俄關係遭到降級等處分。

港媒和美媒報導，前中國社會科學院經濟研究所副所長朱恒鵬因在微信群組中批評中共總書記習近平的經濟政策而被指「妄議中央」；8月下旬，包括所長、副所長和黨委書記、副所長在內的整個領導班子被全部撤換。

最新的打壓例子則是胡偉。美國之音（VOA）今天引述兩名知情人士說，胡偉因公開呼籲中國和俄羅斯做切割，與中國官方的立場完全不同而受到了紀律處分。

2022年俄烏開戰之初，胡偉曾撰文呼籲中共當局不能和蒲亭（Vladimir Putin）綁在一起，避免兩頭落空，務必放棄保持中立。

他說，有些情況下，表面中立是明智選擇，但不適用於這場戰爭，北京這次無漁翁之利，而有鑑於中國一貫主張尊重國家主權和領土完整，就只能站在大多數國家一邊，以免被進一步孤立。

去年2月，他在「中美印象」網站再次發表文章，認為俄羅斯大國地位不再，中國外部環境更凶險，並說俄烏戰爭的結局已日益明朗，中國的確是「進退維谷，幾乎沒有多少迴旋空間」。

報導引述上海社科界一名知情人士說，胡偉主要是因為與俄羅斯有關的兩篇文章遭到麻煩。受處分的時間，應該是今年6月到9月之間，所受到的黨內處分是嚴重警告，學術處分是教授職務降級，同時他還被要求即刻退休。

胡偉除了是上海市委黨校教授，也是中國國務院參事室公共政策研究中心副理事長、上海市公共政策研究會會長、察哈爾學會學術委員會主任委員。

中共上海市委黨校和胡偉沒有回應美國之音的詢問。一名熟悉胡偉人士則告訴中央社，胡偉有受到處分，「但還有自由」。

報導沒有說明，何以在相關文章已至少發表一年半之後，胡偉才在此時受到處分。

此外，報導指出，另有跡象顯示，中國國防大學退休教授公方彬也可能因發表了與官方口徑不同的俄烏戰爭言論被處分。

據稱，公方彬因在網上發表俄羅斯必敗、烏克蘭必勝的言論而被調查，北京市紀委給予其黨內警告處分。