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任志強女兒給習近平公開信 懇求保外就醫救重症

中央社／ 台北4日電
任志強的女兒2日向習近平發公開信，讓癌未的父親保外就醫。(微博) 葉玉鏡
任志強的女兒2日向習近平發公開信，讓癌未的父親保外就醫。(微博) 葉玉鏡

北京華遠集團前董事長任志強。中新社資料照
北京華遠集團前董事長任志強。中新社資料照
曾諷刺中共總書記習近平是「小丑」的中國企業家任志強，被重判18年並已坐牢4年後，其女兒任心意日前在網上發出公開信，懇請習近平讓其父親保外就醫並出國治療，在生命最後時光與家人團聚。

任心意2日在微信朋友圈發出此信，開頭是「尊敬的習近平主席」，署名是「任志強的女兒」。前媒體人賈葭在X平台上表示，已確認了是任心意本人所發。

這封信開宗明義就說，懇請習近平基於人道主義原則，允許任志強保外就醫並出國治療，讓他在生命的最後時光能夠與家人團聚。

她說，任志強在入獄前就被診斷出有嚴重的前列腺疾病，急需手術治療，入獄後病情不斷惡化。長期以來，他每天夜裡需要去10幾次洗手間，飽受病痛折磨，無法正常休息。最近幾個月他又被診斷出哮喘。家人多次懇求，但依然不被允許手術治療，家人深感痛苦和絕望。

任心意承諾，任志強出國治療後「絕不會公開發表任何言論或內容」，並稱重病纏身的任志強「沒有任何能力對您（習近平）及國家帶來麻煩」。

任心意並說，自己的哥哥也因父親的案件被牽連，遭重判9年。疾病和判決讓其家庭幾近破碎。

這封信最後寫道：「習近平主席，此前我們曾按照正常渠道數次提出上述訴求，始終沒有得到善意回應，不得已只好用這種方式向您反映我們瀕臨絕望的訴求。」她說，「一個寬容而富有同理心的決定，將會成為歷史對您仁慈與胸襟的見證，而非留下令人痛心的遺憾」。

任志強是前華遠集團董事長，具「紅二代」背景，因敢言曾在微博上有許多粉絲，甚至上電視公開批評中國財經政策，成為中國網路名人，有「任大炮」之稱。

2016年，他因批評「黨媒姓黨」被留黨察看一年。

2020年2月間，一篇任志強署名的文章在中國網路流傳，內容強烈批評中國官方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後未及時告知民眾，同年2月23日習近平卻在出席防疫會議上自稱防疫取得「偉大成績」，不點名地批評習近平貪戀權力，「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心。

隨後任志強便在同年4月因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

2020年9月22日，北京市第二中級人民法院對任志強涉嫌貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、國有公司人員濫用職權罪一案宣判，任志強數罪併罰，合併執行有期徒刑18年，罰金人民幣420萬元（約新台幣1800萬元）。

這項判決引發不少質疑，許多人相信任志強被判刑的真正原因是「因言賈禍」。

家人 習近平

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