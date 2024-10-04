金廈小三通復航 陸官方估「十一」出入境達2.7萬人次

受山陀兒颱風影響而停航的金廈小三通於4日上午復航，大陸官方指出，「十一」期間預計出入境會達2.7萬人次。

央視新聞報導，今早8時30分，金廈小三通航線復航。據邊檢資料統計，「十一」假期期間，這條航線的每日往返將達到20班次。今年「十一」期間，這裡預計將運送旅客超2.7萬人次，「『廈金同城生活圈』正加速發展」。

廈門高崎邊檢站副站長陳錦來指出，金廈小三通客運航線的日均出行客流量，應該會超過4,000人次，較9月份的日均應該有25%的增幅。針對客流高峰，當地也會依託邊檢的資訊化手段，來即時監控通關的客流高峰情況，動態調配警力，開足開滿查驗通道，提高旅客的分流效率。

此前受到颱風山陀兒影響，截至2日下午，福建74條客渡運航線已停航73條、其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等四條「小三通」客運航線已全部停航，湄洲島輪渡、南日島渡輪停航。

受颱風影響，大陸官方將「十一」期間小三通出入境旅客量由3萬下調至2.7萬。

9月27日起，大陸福建省宣布該省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊正式恢復，旅客可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」，搭乘小三通航線出境。至於福建居民到馬祖旅遊的恢復則在8月22日已經宣布。